Советники президента по искусствам ушли в отставку

Все члены консультативного Комитета по делам искусств и гуманитарных наук при президенте США, не занимающие постов в федеральном правительстве, подали в отставку в знак протеста против реакции Дональда Трампа на события в Шарлотсвилле.

17 членов Комитета распространили коллективное заявление об отставке, указывая, что комментируя события в Шарлоттсвилле, где прошел марш ультраправых и контрдемонстрация их противников, Трамп возложил ответственность за трагедию – гибель трех человек и ранения 19 – на обе стороны.

В письме, в частности, говорится: «(Расовое) превосходство, дискриминация и издевательства не являются американскими ценностями. Ваши ценности не являются американскими ценностями».

В состав Комитета по делам искусств и гуманитарных наук входили 12 руководителей профильных федеральных агентств и 17 ученых и деятелей искусств – актеров, художников, писателей. Этот консультативный орган был создан президентом Рональдом Рейганом в 1982 году. Все нынешние члены Комитета были введены в него президентом Бараком Обамой.