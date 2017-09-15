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Hyperloop идет в Колорадо

Hyperloop идет в Колорадо
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Скоро в Колорадо будет действовать Hyperloop - скоростной поезд будущего, который позволит пассажирам перемещаться быстрее, чем на самолете. Высокотехнологичная система существует пока всего в 10 городах мира

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