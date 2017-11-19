Сенатор Сюзан Коллинз заявила, что не верит объяснениям Роя Мура

Как сообщают американские СМИ, сенатор от Республиканской партии Сюзан Коллинз заявила в воскресенье, что не верит республиканскому кандидату в сенаторы от Алабамы Рою Муру, отвергающему выдвинутые против него обвинения в сексуальных домогательствах.

«Его отрицания совершенно не кажутся мне убедительными», – заявила Сюзан Коллинз, выступая по телеканалу CNN.

Ранее в этом месяце газета The Washington Post опубликовала статью, основанную на интервью с более чем 30 людьми, заявившими, что Мур добивался отношений с подростками, когда ему было больше 30 лет.

Мур продолжает отвергать обвинения против него, заявляя, что не прекратит предвыборную кампанию.

Коллинз отметила, что выступала против Мура еще до появления «ужасных обвинений» в его адрес. Она упомянула о его поведении на посту председателя Верховного суда Алабамы, а также о его высказываниях против мусульман и ЛГБТ-сообщества.

В связи с обвинениями против Мура Сюзан Коллинз сказала: «Эти обвинения крайне тревожны, но Конституция устанавливает лишь требования к возрасту и месту жительства [сенатора]. Нам придется предоставить ему место [в Сенате], но, надеюсь, до этого не дойдет. Надеюсь, избиратели Алабамы не выберут его», – сказала она.

Президент США Дональд Трамп публично не комментировал обвинений в адрес Мура. Первоначально он поддерживал назначенного республиканского сенатора Лютера Стрейнджа, но поддержал Мура после того, как он победил на праймериз.

Директор Белого дома по законодательной работе Марк Шорт, выступая на канале АВС, заявил, что Белый дом чувствует «неловкость» в связи с объяснениями Мура. Тем не менее, президент Трамп оставляет этот вопрос на усмотрение избирателей Алабамы, добавил Шорт.