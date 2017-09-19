Адвокат и советник Трампа даст показания в Сенате

Адвокат президента Трампа Майкл Коэн во вторник ответит на вопросы членов сенатского Комитета по разведке, ведущих расследование возможных связей сотрудников предвыборного штаба президента США с Кремлем.

До прихода в Белый дом Коэн являлся одним из руководителей Trump Organization. Он считается ближайшим советником и доверенным лицом Дональда Трампа, получившим за демонстративную лояльность прозвище «питбуль президента».

Майкл Коэн считается одной из ключевых фигур в расследовании как возможных бизнес-связей Трампа с Россией, так и в выяснении деталей вмешательства Москвы в избирательную кампанию 2016 года.

Как стало известно летом этого года, именно Коэн пытался вести переговоры с российскими представителями, обсуждая проект строительства небоскреба Trump Tower в Москве. Его имя фигурирует и в так называемом «досье» на Трампа, собранном бывшим сотрудником британских спецслужб Кристофером Стилом.

Сенатские слушания, на которых выступит Майкл Коэн, пройдут в закрытом режиме. Согласно правилам, несмотря на то, что юрист не должен будет приносить присягу, он может быть привлечен к уголовной ответвенности за дачу ложных показаний членам сенатского комитета.

Как считают наблюдатели, Коэн может отказаться отвечать на некоторые вопросы, сославшись на тайну переговоров между клиентом и его адвокатом. По мнению адвоката Брэдли Мосса, специализирующегося на делах, связанных с национальной безопасностью, закон также запрещает разглашать детали любых разговоров, которые Коэн вел с Дональдом Трампом после его вступления в должность президента США.

В недавнем интервью журналу Vanity Fair сам Коэн заявил, что он готов «отдать жизнь» за президента, но отметил, что не разговаривал с Дональдом Трампом в течении «нескольких последних недель».

«Иногда я мечтаю проводить больше времени в Вашингтоне, рядом с ним в Овальном кабинете, как это бывало раньше в небоскребе Trump Tower, для того, чтобы защищать его», – сказал Майкл Коэн.