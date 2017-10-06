«Неудобные» вопросы полицейским за чашкой кофе

Последнее исследование Gallup показывает, что 57% американцев снова доверяют полиции и удовлетворены их работой. Подобная статистика сохранялась в течение многих лет, но после событий 2012 - 2015 годов возвращение к «норме» является шагом вперед. Именно в период с 2012 по 2015 год полицейскими были убиты чернокожие молодые люди Трейвон Мартин, Майкл Браун и Фреди Грей. Тогда СМИ вновь заговорили о расовой дискриминации со стороны полицейских. Ведь, по статистке, полицейские при задержании чаще стреляют в афроамериканцев. События в Фергюсоне, а затем и в Балтиморе стали кульминацией противостояния полиции и протестующих и привели к созданию движения «Жизни чернокожих имеют значение».

Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» Ануш Аветисян встретилась с полицейскими штата Мэриленд и узнала, как они пытаются найти общий язык с жителями районов, в которых служат.

Обычно общение с полицейскими происходит не в самых благоприятных условиях: в случае дорожных происшествий, ареста, обыска, в минуты бедствия или кризиса. «Люди звонят нам, потому что им нужна срочная помощь. Но мы не хотим, чтобы это было единственным опытом общения наших жителей с полицейскими», – говорит Мелисса Колигэн, полицейский округа Монтгомери.

Для того чтобы пообщаться в непринужденной обстановке с жителями полицейские округа Монтгомери, штат Мэриленд, приходят в местную кофейню. Подобные встречи происходят в рамках общенациональной программы «Кофе с копом». Ее инициаторы – правоохранители Калифорнии. Таким образом они хотят восстановить доверие общества к полицейским. За чашкой кофе полицейским можно задать вопросы, на которые в обычной обстановке они предпочитают не отвечать.

Зачастую негативное мнение о работе полицейских складывается, когда, по словам Мары Паркер, «самые худшие моменты работы одного полицейского записывают на камеру, а потом беспрерывно показывают по телевидению на всю страну. Это негативно влияет на работу других полицейских, которые не имеют никакого отношения к этому инциденту». С другой стороны, когда из-за обвинений в злоупотреблении оружием и применении чрезмерной силы полицейских обязали носить нагрудные камеры, появилась возможность взглянуть на инцидент с другой стороны – глазами полицейского.

Бывают ситуации, когда жизнь окружающих и самого полицейского в опасности, и тогда полицейским приходится применять оружие на основании личной оценки ситуации. К сожалению, бывают случаи, когда полицейскому приходится стрелять в человека и он погибает. Полицейские признают, что не всегда их коллеги правы, но часто в опасной ситуации «коп» должен действовать быстро и на опережение. Кери Мортон, полицейский из округа Монтгомери, замечает: «У меня трое маленьких детей, и я должен думать о них».

Впрочем, жители округа Монтгомери, по крайней мере те, кто пришел сюда выпить кофе с полицейскими, были довольны службой правоохранительных органов. Кто-то пришел познакомиться с ними лично, а кто-то – обсудить новые идеи или обратиться с просьбой. Например, живущая в округе Дженнифер Ланкастер предложила ввести систему регистрации велосипедов, так как их постоянно крадут. «Они выслушали меня и обещали помочь, – рассказывает женщина. – Полицейские нашего округа лучшие. Это могут подтвердить многие. У нас проживает большое иммигрантское общество. Правоохранительные органы защищают даже права иммигрантов без документов».

Хотя Мэриленд не является штатом-убежищем для нелегалов, полицейские округа Монтгомери отказываются сотрудничать с Бюро по исполнению иммиграционного и таможенного законодательства и депортировать нелегальных иммигрантов. Маркус Джонс, командир полиции округа Монтгомери, считает, что, если бы они работали согласно указаниям новой администрации, их работа усложнилась бы в несколько раз. «Люди перестали бы доверять нам, боялись бы обращаться за помощью. Мы не хотим создавать атмосферу страха», – говорит он.

Отвечая на вопрос, как восстановить доверие к полицейским на общенациональном уровне, пришедшие на «кофе с копом» приводят в пример кадровую политику полиции штата Мэриленд. «Надо брать на работу людей, которые выглядят как жители того округа, где они служат. Вот посмотрите на наших полицейских – они разной расы. А в Фергюсоне белые полицейские охраняют районы, населенные афроамериканцами. И общаются они с ними исключительно по работе», – говорит Мара Паркер.

Подобные встречи за чашкой кофе с местными жителями стали теперь частью работы полицейских во всех пятидесяти штатах США.