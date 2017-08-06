ФБР: у мечети в Миннесоте было взорвано самодельное устройство

Совет по американо-исламским отношениям заявил о резком росте числа нападений на мусульманские организации в США
Представитель ФБР сообщил, что причиной взрыва у мечети в Миннесоте в субботу стало самодельное взрывное устройство.
В результате взрыва в исламском центре Дар Аль-Фарук в городе Блумингтон никто не пострадал.
Министерство внутренней безопасности опубликовало заявление, в котором отметило, что в ходе расследования его сотрудники работают «в тесном контакте» с федеральными ведомствами, властями штата и муниципалитетами.
Взрыв произошел около 5 утра, когда в мечети находились несколько человек.
Национальный Совет по американо-исламским отношениям заявил, что количество атак против исламских институтов в США в первой половине 2017 года почти удвоилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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