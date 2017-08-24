CNN: Советник Трампа писал о предложении устроить встречу его штаба с Путиным

Высокопоставленный советник Дональда Трампа в прошлом году направил электронное письмо сотрудникам предвыборного штаба нынешнего президента, в котором сообщил о человеке, пытавшемся организовать встречу между руководством штаба и президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщила телекомпания CNN.

Телекомпания утверждает, что письмо Рика Дирборна, который в настоящее время является заместителем главы администрации президента Трампа, было обнаружено следователями Конгресса, которые пытаются установить возможные связи между штабом Трампа и Москвой.

Личность человека, который якобы пытался организовать встречу, неясна. Телеканал отметил, что о нем упоминалось, как о человеке «из WV». По мнению одного из источников, речь идет о Западной Вирджинии (West Virginia).

Другой источник предположил, что этот человек имеет политические связи в Западной Вирджинии.

В сообщении отмечается, что Дирборн скептически отнесся к предложенной встрече. Белый дом отказался от комментариев.

Письмо датировано июнем 2016 года, что примерно совпадает по времени со встречей сотрудников предвыборного штаба Трампа, включая его сына Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом, которая якобы пообещала предоставить компрометирующую информацию о сопернике Трампа на выборах – демократе Хиллари Клинтон.