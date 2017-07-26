CNN: Россия, возможно, поставляет оружие Талибану

Две группировки Талибана сообщили, что у них есть оружие, поставленное Россией, сообщила телекомпания CNN.

Новость стала еще одним аргументом в поддержку заявлений американских военных о том, что Кремль вооружает своего бывшего противника.

Репортаж CNN включал видео с членами двух разных группировок Талибана из Афганистана с автоматами Калашникова и пулеметами со стертыми опознавательными знаками.

На одном видео показана группировка в районе Герата с разными видами оружия, которое, по их словам, они захватили у соперничающих сил Талибана во главе с муллой Хайбатуллой.

«Русские передали это оружие бойцам муллы Хайбатуллы через Иран», – говорит заместитель лидера группировки мулла Абдул Манан Ниязи.

На другом видео, снятом в районе Кабула, боец Талибана в маске сидит рядом с оружием, которое, по его словам, было получено в провинции Кундуз у границы с Таджикистаном.

«Эти пистолеты попали к нам недавно, – говорит он в репортаже CNN. – Они сделаны в России. Очень хорошие».

Представитель правительства Афганистана Седик Седики заявил, что «нет дыма без огня».

«Русские заявляют, что они поддерживают контакты с Талибаном. Мы получаем много других сообщений от других людей о том, что они вооружают Талибан, – сказал Седики в интервью CNN. – Поэтому наши разведслужбы пытаются выяснить уровень поддержки, оказываемой Талибану».

Российский МИД отказался от комментариев, хотя ранее называл такие утверждения ложными.

Когда в апреле командующего силами США в Афганистане генерала Джона Николсона спросили о российских поставках оружия Талибану, он сказал: «Мы продолжаем получать сообщения о такой помощи».