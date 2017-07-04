Белый дом изучит варианты ответа на ракетные испытания КНДР

Белый дом во вторник провел экстренное совещание, в котором приняли участие представители Пентагона, Госдепартамента и Совета национальной безопасности США. Главной темой стал поиск вариантов ответа на проведенное Пхеньяном испытание новой баллистической ракеты.

По данным американских СМИ, эксперты военного ведомства и разведслужб США сейчас изучают данные, собранные с помощью спутниковой и авиационной разведки, а также полученные от союзников в регионе, пытаясь установить, насколько заявления руководства КНДР о первом успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты, соответствуют действительности.

Полет ракеты, стартовавшей с полигона в западной части КНДР, продолжался около 40 минут, после чего она упала в исключительной экономической зоне Японии, сообщило японское правительство.

«Мы рассматриваем заявления (Пхеньяна) очень серьезно», - сообщил телеканалу CNN высокопоставленный представитель администрации.

Если технические эксперты прийдут к выводу, что КНДР действительно удалось испытать межконтинентальную баллистическую ракету, то, по словам представителей администрации, выбор ответных мер останется за президентом США и руководством военного ведомства.

Согласно принятому протоколу, в этом случае Пентагон должен публично объявить о приведение в состояние полной боевой готовности всех противоракетных систем на кораблях, находящихся в западной части Тихого океана, на Аляске и военных базах США в Японии и Южной Корее.

Президент, в свою очередь, может отдать распоряжение об отправке в регион авианосной группы, включая боевые корабли сопровождения с противоракетной системой Aegis на борту, а также направить в Южную Корею дополнительный воинский контингент.

Еще один шагом может быть объявление о новых санкциях против Пхеньяна, подготовленных с участием Госдепартамента.

По словам высокопоставленных чиновников Белого дома, на мнение которых ссылаются американские СМИ, в администрации сомневаются, что проведенное КНДР испытание свидетельствует о том, что эта страна готова провести ракетную атаку против своих соседей. Неизвестно также, насколько соответствуют действительности заявления руководства Северной Кореи об успешной разработке боеголовки, способной нести ядерный заряд.

Тем не менее, американские военные предпочитают рассматривать самые пессимистичные сценарии.

«Я знаю, что специалисты до сих пор не пришли к единому мнению о наличии (у властей КНДР) ядерного оружия, - заявил недавно глава Тихоокеанского командования вооруженных сил США адмирал Гарри Харрис. – Но мы должны быть готовы начать боевые действия в любую минуту, поэтому я предпочитаю серьезно относиться к заявлениям (руководства КНДР)».