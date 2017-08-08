Трампу представлен доклад по климату, расходящийся с позицией администрации

Президент США Дональд Трамп изучает доклад по климатическим изменениям, подготовленный 13 федеральными ведомствами, выводы которых противоречат позиции администрации.

Согласно докладу, существует «очень высокая вероятность» того, что человечество несет более половины ответственности за повышение температур на Земле с 1951 года, тогда как администрация считает причины глобального потепления неопределенными.

Авторы доклада утверждают, что антропогенное воздействие вызвало повышение глобальной температуры на 0,6 – 0,7 градуса Цельсия с 1951 по 2010 гг., причем выбросы парниковых газов являются одной из главных причин этого процесса.

«За всю историю наблюдений не было выявлено никаких альтернативных объяснений или природных циклов, которые могут объяснить наблюдаемые климатические изменения», – говорится в докладе.

По словам высокопоставленных представителей Белого дома, администрация Трампа получила копию последней версии доклада несколько недель назад. Пока неясно, получит ли доклад одобрение администрации, которая в июне заявила о выходе из Парижского климатического соглашения. Доклад будет включен в Национальную оценку климатической ситуации (National Climate Assessment), которая, в соответствии с требованиями Конгресса, составляется каждые четыре года.

Некоторые ученые обеспокоены тем, что администрация может внести в доклад поправки или не допустить его к публикации. Люди, скептически относящиеся к изменению климата, напротив, беспокоятся, что доклад будет опубликован вместе с более масштабной Оценкой климатической ситуации.

Авторы доклада пришли к выводу, что, если человечество немедленно прекратит выбросы парниковых газов, глобальные температуры в этом столетии все равно вырастут еще на 0,3 градуса вдобавок к прогнозируемым 2 градусам.

Небольшие увеличения температур могут оказать существенное воздействие на климат. К примеру, увеличение глобальной температуры с 1,5 до 2 градусов Цельсия может вызвать более мощные ливневые штормы, более затяжные периоды аномальной жары и ускоренное разрушение коралловых рифов.

Доклад не содержит рекомендаций, однако подчеркивает необходимость стабилизировать повышение средней температуры до 2 градусов Цельсия за счет существенного снижения уровня выбросов углекислого газа. Повышение более чем на 2 градуса приблизит окружающую среду к катастрофическим изменениям, считают ученые.

Парижское климатическое соглашение, в котором участвует около 200 стран, включает договоренность о сокращении выбросов от ископаемых видов топлива. По мнению авторов доклада, достижение целевых показателей по выбросам стало бы существенным шагом к сдерживанию глобального потепления.