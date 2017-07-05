Volvo полностью сосредоточится на производстве электромобилей в 2019 году

Компания Volvo, которая находится в собственности китайского концерна Geely, стала первым производителем традиционных авто, объявившем о решении переключиться на электромобили.

«Это заявление свидетельствует о завершении эры автомобилей исключительно с двигателем внутреннего сгорания, – заявил президент Volvo Хокан Самуэльсон в среду. – Люди все более заинтересованы в приобретении электромобилей, и мы хотим удовлетворить существующие и будущие запросы наших клиентов».

Компания, отличительной чертой которой стал приоритет обеспечения безопасности пассажиров, заявила, что выпустит пять видов электромобилей в период с 2019 по 2021 годы. Три из них будут представлены под маркой Volvo, два – под маркой Polestar, который считается элитным брендом компании.

Компания также заявила о планах производства гибридных автомобилей, которые будут оснащены электромотором в качестве основного двигателя или в пару к другим типам двигателя. В некоторых автомобилях будет установлен небольшой газовый двигатель вместе с аккумулятором.

Volvo собирается производить автомобили, оснащенные только двигателем внутреннего сгорания вплоть до 2019 года.

Вероятно, на переход на производство электрокаров повлияло то, что с 2010 года Volvo принадлежит китайскому автомобильному концерну Geely. В Китае электромобили получили признание в связи с высоким уровнем загрязнения воздуха в этой стране.

По данным Центра автомобильных исследований при Университете Дуйсбурга-Эссена в Германии, в Китай – обладатель более половины всех произведенных в мире электрокаров. По словам китайских властей, страна хочет увеличить на 5 миллионов количество электромобилей до 2020 года.

Производитель электромобилей Tesla недавно объявила, что ведет переговоры о строительстве своего завода вблизи Шанхая.