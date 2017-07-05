Венесуэла: проправительственные активисты штурмуют оппозиционный парламент

Десятки проправительственных активистов ворвались в среду в контролируемый оппозицией парламент Венесуэла в среду, что привело к потасовке, в ходе которой пострадали несколько законодателей, сообщают корреспондент «Голоса Америки» Альваро Альгарро другой очевидец событий.

В Национальной Ассамблее Венесуэлы проходило заседание по случаю Дня независимости страны, которое было прервано сторонниками президента Николаса Мадуро, вооруженными дубинками и одетыми в красное. Ситоронники Мадуро ворвались во внутренний двор здания парламента.

Как сообщил Альгарро, сторонники Мадуро, так называемые «колективос», не дали ему и другим журналистам возможности покинуть территорию. Альгарро, который вместе с оператором и сотнями других были зажаты в угол внутреннего двора, описал происходящее как «что-то невероятное». «Все бегут», – сказал он.



По словам очевидцев, на территории парламента были слышны небольшие взрывы. Во время телефонного разговора с Альгарро были слышны по меньшей мере два взрыва, один из которых – на расстоянии 10 метров от места, где находился журналист. «Они называют эти бомбы “бин Ладенами”», – сказал Альгарро.

По телевидению показали двух законодателей, по лицам которых текла кровь. Альгарро сообщил о «четырех-пяти» членах парламента которые, по-видимому, получили ранения.



Политический и экономический кризис в Венесуэле g=продолжается уже три месяца. За это время не менее 76 человек, преимущественно мирные жители, погибли в ходе столкновений между про- и антиправительственными демонстрантами и полицией. Эксперты выражают обеспокоенность, что без внешнего дипломатического вмешательства в стране может начаться гражданская война.



Мадуро не пользуется популярностью в стране и пытается удержать власть путем проведения внеочередных выборов в Национальную ассамблею 30 июля, чтобы новый состав парламента пересмотрел действующую Конституцию страны. Оппозиция планирует бойкотировать голосование. Ожидается, что уровень насилия в стране будет увеличиваться по мере приближения 30 июля.

Во время правления предшественника Мадуро – Уго Чавеса – миллионы малообеспеченных венесуэльцев были воодушевлены внедряемыми правительством новыми социальными программами, поддержка которых шла из пополняемого доходами от нефтедобычи бюджета. Однако годы злоупотреблений властью, коррупции и падение цен на нефть привели к непрекращающейся нехватке продовольственных товаров, а также критической ситуации в сфере здравоохранения.