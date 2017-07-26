Венесуэльская оппозиция начала двухдневную забастовку

Оппозиция в Венесуэле объявила двухдневную забастовку в попытке заставить президента Николаса Мадуро отменить запланированное голосование с целью формирования конституционной ассамблеи.

Забастовка завершится протестным маршем в пятницу в столице страны, Каракасе. Это последняя попытка оппозиции заставить Мадуро отказаться от голосования, намеченного на 30 июля. Президент настаивает, что конституционная ассамблея необходима для восстановления порядка в Венесуэле, где с апреля почти ежедневно происходят столкновения между демонстрантами и силами безопасности. С момента начала протестов погибли более 100 человек, тысячи получили ранения.

По словам лидеров оппозиции, Мадуро использует референдум как средство установления авторитарного режима.

В прошлую среду венесуэльцы провели 24-часовую забастовку, а протестующие выстроили на дорогах баррикады из веток, проводов и предметов мебели.

Мадуро продолжает реализацию свои планов, несмотря на бурные протесты. Он выполнил свое обещание арестовать новых судей Верховного суда, назначенных Национальной ассамблеей, где большинство мест принадлежит оппозиции. В субботу троих судей задержали сотрудники разведки.