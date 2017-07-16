Оппозиция Венесуэлы проводит неофициальный референдум об отношении к планам Мадуро

В Венесуэле в воскресенье проходит организованный оппозицией неофициальный референдум об отношении к намерению президента Николаса Мадуро провести 30 июля выборы ассамблеи, которой будет поручено разработать проект новой конституции страны.



По заявлениям оппозиции, еще до открытия избирательных участков в 7 утра к ним выстроились очереди из десятков людей. Участки должны закрыться в 16 часов, но продолжат работу, если своей очереди будут ждать непроголосовавшие избиратели.



Волонтеры и делегаты, в основном одетые в белые одежды, работали в палатках и за столами на десятках тысяч участков для голосования по всей стране.



Мадуро назвал голосование незаконным, и его сторонники бойкотируют его. Но оппозиция настаивает на том, что проведение референдума оправдано.



«Пользуясь нашими правами, закрепленными в статьях 333 и 350 нашей Конституции, мы, народ Венесуэлы, решили проголосовать и определить будущее нашей страны», – заявила Испанской службе «Голоса Америки» представитель венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо.



«Речь идет о будущем нашей свободы, мира и демократии», – добавила она, призвав венесуэльских граждан в стране и за рубежом принять участие в голосовании.



Голосование может еще больше усилить давление на Мадуро, с тем чтобы он ушел в отставку. Президент подвергается все более резкой критике на фоне многомесячных насильственных протестов против дефицита продовольствия и высокой инфляции.



В ходе столкновений погибли по меньшей мере 90 человек, включая демонстрантов, сотрудников сил безопасности и сторонников Мадуро.