Перу созывает встречу стран Латинской Америки в связи с выборами в Венесуэле

Правительство Перу организует встречу министров иностранных дел стран Латинской Америки, чтобы обсудить состоявшиеся в воскресенье «нелегитимные» выборы в конституционную ассамблею в Венесуэле.

Встреча, которая пройдет 8 августа в Лиме, служит очередным свидетельством беспокойства мирового сообщества по поводу этого шага. Все 545 членов Конституционной ассамблеи поддерживают президента Николаса Мадуро и теоретически могут сместить законодательный орган стран, Национальную ассамблею, где большинство мест принадлежит оппозиции.

В понедельник Евросоюз, Колумбия, США, Мексика, Испания и еще не менее семи стран заявили, что не признают Конституционную ассамблею.

Как заявила в понедельник в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева, такая ассамблея, «избранная при сомнительных и зачастую связанных с насилием обстоятельствах, не может быть частью решения» кризиса в Венесуэле. По ее словам, голосование «усилило разобщенность и подорвет легитимность демократически избранных институтов Венесуэлы».

По словам Андреевой, глава европейской дипломатии Федерика Могерини занимается подготовкой «совместного ответа» 28 членов блока.

Воскресные выборы стали одним из самых кровопролитных дней за четыре месяца антиправительственных протестов в Венесуэле. В столкновениях погибли не менее 10 человек. Всего с момента начала протестов в апреле этого года погибло более 110 человек. Лидеры оппозиции призвали провести уличные протесты по всей стране, начиная с полудня понедельника.