Лидер Соцпартии Венесуэлы заявил о «теракте» на военной базе

Лидер Социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил в воскресенье, что на военной базе в Валенсии произошла «террористическая» атака.

Сторонник президента Николаса Мадуро Кабельо написал в «Твиттере», что военные оперативно взяли «неправомерную ситуацию» на военной базе Парамакай под контроль.

Кабельо выступил с этим заявлением после того, как в ночь на воскресенье в Интернете появилось видео с мужчинами в военной форме и оружием, объявляющими о восстании против Мадуро в штате Карабобо, в котором расположена Валенсия.

В пятницу в Венесуэле начала работу Конституционная ассамблея – орган, появившийся, несмотря на бурные акции протеста, которые продолжались несколько месяцев. Ожидается, что Ассамблея разработает новую конституцию страны и наделит правящую Социалистическую партию новыми полномочиями.

В состав 545-местной ассамблеи вошли жена и сын президента Мадуро. Члены ассамблеи единогласно избрали ее председателем бывшего министра иностранных дел Делси Родригес.