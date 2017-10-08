Северокорейский лидер демонстративно высказался в поддержку ядерной программы Пхеньяна

Заявление Ким Чен Ына прозвучало на фоне попыток Дональда Трампа и Синдзо Абэ оказать давление на северокорейский режим
Северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал ядерную программу Пхеньяна «драгоценным мечом», призванным защитить КНДР от агрессии. Его демонстративное заявление прозвучало на фоне новых попыток президента США Дональда Трампа и премьер-министра Японии Синдзо Абе оказать давление на северокорейский режим.
Государственные СМИ КНДР сообщили, что Ким Чен Ын в субботу выступил на пленуме Центрального комитета правящей Трудовой партии Кореи, заявив, что ядерное оружие является «мощной силой сдерживания», гарантирующей суверенитет страны в условиях «затяжных ядерных угроз американских империалистов».
В то же время он признал, что противостояние Северной Кореи с США, Японией, Южной Кореей и другими странами в связи с программой Пхеньяна по созданию ядерного оружия представляет собой «сложную международную ситуацию».
Ким Чен Ын пообещал продолжать развивать экономику страны параллельно с развитием оружейной программы КНДР, несмотря на ужесточение санкций ООН, направленных на снижение доходов Пхеньяна от экспорта. По его словам, Северная Корея проходит через «испытания» в «суровой» обстановке, но несмотря на это ее экономика растет.
Ким Чен Ын усилил контроль своей семьи над правительством, проведя свою сестру Ким Ё Чжон в кандидаты в члены политбюро – высший руководящий орган, в котором он председательствует.
Заявление северокорейского лидера в поддержку ядерной программы КНДР прозвучало почти одновременно с субботним заявлением Трампа о том, что «лишь одна вещь сработает» в отношениях с Северной Кореей после безрезультатных попыток переговоров с Пхеньяном, которые предпринимали предыдущие американские администрации.
«Президенты и их администрации разговаривали с Северной Кореей 25 лет, заключались соглашения и выплачивались огромные деньги, – написал Трамп в Твиттере. – Не сработало. Соглашения нарушались, когда на них еще не высохли чернила, что выставляло американских переговорщиков дураками. К сожалению, лишь одна вещь сработает!»
В точности неясно, что имел в виду Трамп, но, возможно, он намекал на военные действия. Трамп уже несколько недель выступает с язвительными замечаниями в адрес Ким Чен Ына. Он заявил, что США «полностью уничтожат» Северную Корею, если у них возникнет необходимость защищать себя или союзников от атак Пхеньяна. Северная Корея провела множество ракетных и ядерных испытаний.
Абэ, который начал кампанию перед всеобщими выборами в Японии 22 октября, заявил в воскресенье, что окажет «любое возможное давление» на Северную Корею в связи с ее разработками ракет и другого оружия. Некоторые из запущенных Пхеньяном ракет пролетели над Японией.
«Нам нужно создать ситуацию, при которой Северная Корея захочет переговоров и изменит политику, – сказал Абэ в ходе политических дебатов. – Мы будем защищать нашу страну в условиях стабильной политики».
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