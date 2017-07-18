Власти Венесуэлы намерены созвать конституционную ассамблею, несмотря на угрозу санкций

Министр иностранных дел Венесуэлы Самуэль Монкада заявил во вторник, что страна приведет в исполнение план созвать конституционную ассамблею и пересмотреть отношения с США, несмотря на угрозу санкций со стороны президента Дональда Трампа.

«Конституционная ассамблея будет созвана», – заявил Монкада, выступая по государственному телевидению. Он добавил, что Венесуэла проводит «глубокий пересмотр взаимоотношений с американским правительством», поскольку «не примет унижений ни от кого».

Трамп в понедельник сказал, что США введут «решительные и поспешные экономические меры», если Мадуро реализует свои планы.

«Народ Венесуэлы снова четко дал понять, что выступает за демократию, свободу и правопорядок, – говорится в заявлении американского лидера. – И все же их решительные и отважные действия по-прежнему игнорируются плохим лидером, который мечтает стать диктатором».

Комментарии Трампа прозвучали после того, как оппозиция Венесуэлы начала «финальное наступление» на Мадуро, требуя, чтобы он объявил досрочные президентские выборы.

В воскресенье в стране прошел не имеющий обязательной силы референдум, организованный оппозицией. Более семи миллионов венесуэльцев – почти треть электората – призвали Мадуро отказаться от идеи созвать специальную ассамблею для составления новой конституции.

Оппозиция также призвала объявить в четверг всеобщую забастовку на целый день в надежде убедить Мадуро отказаться от своих планов.

Мадуро назвал референдум незаконным и продолжает подготовку к назначенным на 30 июля выборам в специальную ассамблею.

Изменение конституции – единственный способ вывести Венесуэлу из глубокого экономического и социального кризиса, настаивает президент.

