США впервые продадут уголь Украине

США заявили в понедельник, что впервые продадут уголь Украине, ослабив ее энергетическую зависимость от России и пророссийских сепаратистов на востоке страны.

В соответствии с достигнутой договоренностью, компания Xcoal Energy & Resources из Пенсильвании к концу года поставит украинской государственной компании «Центрэнерго» 700 000 тонн угля, чтобы помочь ей справиться с отоплением жилых и коммерческих помещений в зимние месяцы. Первую партию по цене 113 долларов за тонну планируется отправить из порта Балтимор в августе.

Министр энергетики США Рик Перри заявил, что для США эта сделка «играет ключевую роль в достижении господствующего положения на энергетическом рынке». Президент Дональд Трамп пообещал возродить американскую угольную промышленность, которая потеряла тысячи рабочих мест в связи с резким переходом США на более дешевые и чистые источники энергии, преимущественно природный газ, в то время как спрос на уголь в Европе и Азии вырос.

Украина с трудом справляется с обеспечением своих энергетических нужд с марта этого года, когда она перекрыла поставки угля из восточной части страны, которая находится под контролем сепаратистов, сражающихся с Киевом за контроль над этим промышленным сектором страны. Украина призвала полностью прекратить импорт угля из России, которую Киев и Запад обвиняют в поддержке сепаратистских волнений на востоке, которые за последние три года унесли 10 000 жизней.

Выступая в посольстве США в Киеве, президент Xcoal Эрни Трэшер назвал соглашение «историческим» и заявил, что компания «твердо нацелена служить нуждам Украины».