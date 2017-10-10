Эрдоган назвал арестованного сотрудника американского консульства в Турции шпионом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал арест сотрудника американского консульства, обвинив его в шпионаже.

На прошлой неделе власти Турции арестовали Метина Топуза – сотрудника консульства, являющегося турецким гражданином, обвинив его в регулярных контактах с предполагаемыми руководителями того, что официальная Анкара именует террористической сетью, на которую она возлагает ответственность за имевшую место в прошлом году провалившуюся попытку переворота с целью свержения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкие власти также заявили, что допрашивают еще одного сотрудника консульства.

Арест привел к дипломатическому противостоянию между странами: после ареста Топуза посольство США в Анакре объявило, что приостанавливает выдачу неиммиграционных виз, на что Турция немедленно отреагировала симметричными мерами.

В воскресенье посольство США в Анкаре заявило: «Последние события вынудили правительство Соединенных Штатов пересмотреть отношение правительства Турции к обеспечению безопасности объектов и персонала дипмиссий США».

Спустя несколько часов Турция также приостановила визовые услуги для американских граждан с теми же формулировками, что были использованы в заявлении США.

По словам людей, обращавшихся с заявлениями на выдачу виз, в посольстве им просто выдавали лист бумаги с рекомендациями позвонить по указанному номеру для получения дополнительной информации.

Омер Явуз, планировавший отправиться в Хьюстон в гости к родственникам, рассказал, что пытался позвонить по указанному номеру, но не получил ответов на свои вопросы.

«Никто не дает полной информации», – сказал он, добавив, что ему, по видимости, придется отменить поездку.