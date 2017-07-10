Сын Трампа рассказал о встрече с адвокатом Весельницкой, обещавшей компромат на Клинтон

Кремль в понедельник заявил, что российским властям не было известно о состоявшейся в 2016 году встрече приближенных президента США Дональда Трампа и российского адвоката Натальи Весельницкой, которая обещала предоставить им компрометирующую информацию о сопернице Трампа на выборах, демократе Хиллари Клинтон.

Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в Кремле не знают адвоката Наталью Весельницкую и не могут «отслеживать все встречи российских адвокатов как внутри страны, так и за рубежом».

Старший сын американского лидера Дональд Трамп-младший заявил в воскресенье, что он, менеджер предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт и зять президента Джаред Кушнер встретились с Весельницкой в июне 2016 года – после того, как Трамп получил президентскую номинацию Республиканской партии. Весельницкая заявила, что готова поделиться информацией, которая может негативно отразиться на кампании Клинтон.

Однако, по словам сына Трампа, «никаких деталей или подтверждающей информации ни предоставлено, ни даже предложено не было». «Вскоре стало ясно, что никакой значимой информации у нее не было», – добавил он.

По словам Трампа-младшего, его отцу об этой встрече известно не было.

О встрече сообщила в субботу газета New York Times, хотя сын Трампа рассказал изданию, что встреча была посвящена введенному в России запрету на усыновление российских сирот американскими парами. В воскресенье Трамп-младший изменил свой рассказ, признав, что адвокат обещала дать компромат на Клинтон, что на самом деле было предлогом для разговора об усыновлениях.

Предполагается, что встреча с Весельницкой – первый установленный контакт между предвыборным штабом Трампа и российскими интересами во время предвыборной кампании, которая в ноябре завершилась победой Трампа над Клинтон.

Газета заявила, что получила информацию от трех советников Белого дома, которые прослушали брифинг о встрече, и еще двух, знавших о ней.

По данным американских СМИ, Весельницкая известна попытками обойти санкции против россиян, замешанных в нарушениях прав человека. Как сообщается, среди ее клиентов есть государственные компании и сын высокопоставленного чиновника, в отношении компании которого на момент встречи велось расследование в США.

В США уже несколько месяцев идут расследования российского вмешательства в предвыборную кампанию и возможного сговора между предвыборным штабом Трампа и российскими властями. Американская разведка пришла к выводу, что российский президент Владимир Путин распорядился о проведении кампании с целью дискредитировать американские выборы, нанести ущерб кампании Клинтон и помочь Трампу выиграть. Сам Путин опроверг эти обвинения в ходе встречи с Трампом в прошлую пятницу на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге.

Несколько расследований по этому делу ведутся в Конгрессе, а специальный прокурор Роберт Мюллер, в прошлом глава ФБР, пытается установить, был ли сговор между штабом Трампа и Россией и пытался ли Трамп воспрепятствовать правосудию, отправив в отставку директора ФБР Джеймса Коми, который возглавлял расследование по российскому делу до Мюллера.



Трамп заявил, что думал «об этой истории с Россией», когда увольнял Коми, а расследования неоднократно называл «охотой на ведьм» и попыткой демократов оправдать поражение Клинтон.

Трамп также неоднократно отвергал связи с Россией, в то время как Москва утверждает, что не имела отношения к взлому файлов Национального комитета Демократической партии в Вашингтоне и компьютера главы предвыборного штаба Клинтон Джона Подесты. За несколько недель до выборов портал WikiLeaks опубликовал тысячи электронных писем Подесты, многие из которых содержали щекотливые подробности о закулисных попытках демократов помочь Клинтон получить президентскую номинацию.

Сама Клинтон назвала публикацию этих писем одной из причин своего поражения на выборах.