Интервью Трампа NYT: Сешнс, Коми, Россия и Obamacare

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью The New York Times, что, если специальный прокурор по российскому делу расширит расследование, попытавшись проверить не связанные с Россией доходы семьи Трампа, то этот шаг пересечет границы приемлемого.

«Я бы сказал, что да, – заявил президент, отвечая на вопрос, стало бы это «красной линией». – У меня нет доходов из России. Я не веду дел с Россией».

В обширном интервью, запись которого была опубликована вечером в среду, Трамп также выразил разочарование по поводу решения генерального прокурора Джеффа Сешнса самоустраниться от расследования российского вмешательства в выборы. По словам президента, если бы Сешнс дал понять, что собирается это сделать, Трамп «выбрал бы кого-то другого».

Президент также предположил, что бывший директор ФБР Джеймс Коми показал ему фрагмент предположительно компрометирующего материала о Трампе, чтобы усилить свое влияние.

«На мой взгляд, он поделился этой информацией, чтобы я считал, что она у него наготове», – сказал Трамп. В мае он отправил Коми в отставку.

В июне Коми дал показания в сенатском комитете, рассказав, что в январе он в частном порядке рассказал Трампу об этих материалах, поскольку считал, что они вскоре будут обнародованы, а также поскольку счел, что разведсообщество не должно утаивать эту информацию от президента.

После самоустранения Сешнса его заместитель Род Розенстайн назначил другого бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором по российскому делу. Свои расследования по этому делу также ведут комитеты Сената и Палаты представителей.

Трамп неоднократно настаивал, что никаких связей между ним и Россией не было.

«Я не сделал ничего плохого. Специального прокурора по этому делу назначать не следовало», – сказал он в интервью.

Старший сын Трампа Дональд Трамп-младший, его зять и советник Белого дома Джаред Кушнер и менеджер его предвыборной кампании Пол Манафорт в прошлом году встретились с российским адвокатом, которая утверждала, что у нее есть компромат на соперницу Трампа Хиллари Клинтон.

В интервью Трамп преуменьшил значимость этой встречи, назвав ее «стандартной политической историей» и вновь высказав мнение, что большинство политиков сделало бы подобный шаг.

Дональд Трамп-младший сказал, что у российского адвоката не было никакой ценной информации о Клинтон и переговоры быстро закончились.

Отвечая на вопрос Times, Трамп заявил: «Это, видимо, была совершенно не важная встреча, потому что я о ней даже не слышал».

В июне 2016 года, спустя несколько часов после того, как Трамп-младший договорился о встрече, его отец объявил, что вскоре выступит с важной речью о Клинтон. В интервью Times он отверг предположение, что между этими двумя событиями была связь, заявив, что «произнес множество подобных речей».

«Я мало что мог бы сказать такого, что было бы хуже того, о чем я и так уже говорил о Хиллари Клинтон», – сказал он.

Хотя большая часть интервью была посвящена вопросом о России и предвыборной кампании, Трамп затронул и другие аспекты, связанные с его президентством, заявив, что в стране «дела идут хорошо».

Во время предвыборной кампании Трамп обещал реформировать систему здравоохранения, а после того, как контролируемый республиканцами Сенат несколько раз потерпел неудачу в попытках отменить и заменить программу Obamacare, Трамп в среду пригласил группу законодателей в Белый дом, чтобы обсудить этот вопрос.

«Если мы этого не сделаем, мы будем наблюдать, как Obamacare летит в трубу, и винить демократов. В какой-то момент они придут к нам и попросят о помощи», – заявил президент.

Он добавил, что план республиканцев предусматривает «масштабное сокращение налогов и реформы», что станет для страны «манной небесной».

Внепартийное Управление Конгресса по бюджету проанализировало несколько версий республиканских законопроектов по здравоохранению, и, хотя в деталях они несколько отличаются друг от друга, Управление пришло к выводу, что эти планы позволят государству сэкономить несколько сотен миллиардов долларов в течение следующих десяти лет и приведут к тому, что миллионы людей потеряют страховку.

Когда речь зашла о внешней политике, Трамп раскритиковал Обаму за бездействие в ситуации с Украиной, КНДР и Сирией. По его словам, когда Россия аннексировала Крым, Обама «спустил ей это с рук».

«Он недостаточно жестко общался с КНДР. Вы знаете, у нас большая проблема с КНДР. Очень и очень большая», – сказал Трамп.

Обама в 2013 году пригрозил применить силу в отношении сирийского правительства, если оно проведет химическую атаку, но так этого и не сделал, поскольку его администрация вместе с Россией пыталась выработать соглашение, обязывающее Сирию сдать свой арсенал химоружия. Трамп же распорядился нанести авиаудар по сирийской авиабазе после апрельской химатаки в Сирии, ответственность за которую возлагают на правительственные силы.

«Он так и не выстрелил. А я выстрелил», – сказал Трамп.