Трамп посетит объекты пораничного контроля в Аризоне

Президент США Дональд Трамп планирует во вторник посетить объекты пограничного контроля в штате Аризона, на границе с Мексикой.

Поездка в Юму состоится на фоне безуспешных попыток президента получить от Конгресса разрешение на финансирование давно обещанного расширения стены, которая уже есть в отдельных районах на юго-западе США.

Как ожидается, Трамп посетит объект Бюро таможенного и пограничного контроля, чтобы осмотреть оборудование, которое используется для слежения и выявления попыток незаконного пересечения через границу, а также проведет закрытую встречу с местными сотрудниками.

Утром во вторник представители Министерства внутренней безопасности, которое отвечает за охрану границ и соблюдение иммиграционного законодательства, подчеркнули успехи Юмы в плане снижения числа незаконных проникновений в последние годы.

Однако, как заявил за несколько часов до запланированного визита Трампа один из сотрудников ведомства, заграждений и стен недостаточно. Как и его коллеги, выступавшие в Конгрессе, чиновник считает, что для укрепления пограничной безопасности необходимо усовершенствование технологий, разведки и инфраструктуры, а также увеличение числа агентов.

Президент и его администрация с января с переменным успехом продвигают агрессивные изменения в системе иммиграции и депортации.

Стена, которую предлагается построить на границе для предотвращения нелегальной иммиграции в США, стала одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа. Его обещание, что Мексика оплатит строительство, несмотря на заявления мексиканского правительства об обратном, обострили отношения между соседями.

Впоследствии Трамп заявил, что найдет способ заставить Мексику компенсировать затраты на строительство стены, однако сначала средства на этот проект должен будет выделить Конгресс.

Планирование строительства дополнительных участков работы пока находится на стадии прототипа. Этот процесс начался после того, как в январе Трамп издал два президентских указа по иммиграции и обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства.

Как сообщают в Белом доме, в ходе визита в Аризону Трампа будут сопровождать представители его администрации, отвечающие за иммиграционные вопросы, в том числе глава аппарата Белого дома Джон Келли, до недавнего времени возглавлявший Министерство внутренней безопасности, и.о. министра внутренней безопасности Элейн Дьюк, и.о. директора Иммиграционной и таможенной полиции Том Хоман, а также и.о. комиссара по таможенному и пограничному контролю Кевин Макалинан.

