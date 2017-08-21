Трамп представит новую стратегию по Афганистану

Глава Пентагона: стратегия касается не только Афганистана, но и Южной Азии в целом
Президент США Дональд Трамп в понедельник вечером представит «план дальнейших действий» в Афганистане.
Трамп выступит на военной базе Форт-Майер под Вашингтоном, сообщается в заявлении Белого дома.
В воскресенье министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Трамп принял решение по новой стратегии в Афганистане. Глава Пентагона не стал, однако, вдаваться в детали относительно этой стратегии.
По словам Мэттиса, она касается не только Афганистана, но и всей Южной Азии.
Дав понять, что вооруженные силы США рассчитывают на продолжение миссии, командующий силами США в Афганистане генерал Джон Николсон в воскресенье приветствовал учреждение нового корпуса афганской армии, в задачи которого входит проведение спецопераций, объявив: «Мы с вами и останемся с вами».
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