Сенаторы Грэм и Шумер потребовали информации о нападении на американских солдат в НигереSenator Lindsey Graham waits at the witness table as chanting disabled protesters are removed by Capitol Hill police before a Senate Finance

Ведущие американские сенаторы в воскресенье призвали Белый дом проявить большую открытость в вопросе о военном вмешательстве США в Нигере, после того как ранее в этом месяце четыре американских солдата были убиты в этой стране, попав в засаду.



В отдельных интервью программе «Встреча с прессой» на канале NBC республиканец Линдси Грэм и лидер демократов в Сенате Чарльз Шумер заявили о поддержке усилий республиканского сенатора Джона Маккейна по выяснению деталей нападения и масштаба американской кампании против «Исламского государства» в этой западноафриканской стране. Грэм и Шумер заявили, что они не знали о том, что в Нигере находится большое число американских военных.



«Я не знал, что в Нигере находится тысяча военнослужащих, – сказал Грэм. – Это бесконечная война без границ и ограничений по времени и географии. Вы должны рассказать нам больше».



«Мы не знаем, где именно мы находимся в мире в военном плане и чем занимаемся, – добавил Грэм. – Джон Маккейн пытается создать новую систему, чтобы убедиться, что мы можем ответить на вопрос, почему мы там оказались. Мы узнаем, сколько там солдат, и если там кого-то убьют, мы не узнаем об этом из газет».



«Вот что я могу сказать семьям [военнослужащих], – продолжал сенатор. – Они были там, чтобы защитить Америку. Они были там, чтобы помогать союзникам. Они были там, чтобы не допустить появления новой платформы для атак на Америку и наших союзников».



«Нам нужно внимательно изучить это, – сказал Шумер. – Это дивный новый мир. Четких планов боевых действий нет».



Шумер заявил, что поддержит пересмотр действующего разрешения Конгресса на военные действия за рубежом, данного 16 лет назад, после терактов 11 сентября 2001 года.



«Простого ответа здесь нет, но нам нужно изучить этот вопрос. Ответ, который есть сейчас, нельзя назвать адекватным», – отметил он.



Министр обороны Джим Мэттис заявил на днях Грэму и Маккейну, который является председателем комитета Сената по вооруженным силам, что, реализуя свою антитеррористическую стратегию, Пентагон усиливает фокус на Африке. Министр обороны сказал, что военное руководство хочет расширить возможности по применению силы против предполагаемых террористов.



Американские официальные лица полагают, что атаку в Нигере осуществил местный филиал «Исламского государства», но Пентагон продолжает расследование обстоятельств нападения.