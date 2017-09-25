Верховный суд отменил слушания по иммиграционному указу после появления нового

Верховный суд отменил назначенные на 10 октября слушания по иммиграционному указу президента Трампа в свете появления нового указа, который был подписан в воскресенье.

Об этом было объявлено на следующий день после того, как Трамп подписал обновленную версию иммиграционного указа с ограничениями на въезд в США для граждан восьми стран.

Новые правила, которые вступят в силу 18 октября, затрагивают граждан Венесуэлы, Ирана, Йемена, КНДР, Ливии, Сирии, Сомали и Чада.

По словам властей США, эти страны отказываются предоставлять США информацию о терроризме и других вопросах, связанных с безопасностью.

О новом указе было объявлено в воскресенье, незадолго до истечения 90-дневного срока действия прошлого указа об ограничении на въезд для граждан шести преимущественного мусульманских стран. Прошлый запрет распространялся на граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана за исключением тех, кто может доказать наличие «добросовестных отношений с физическим или юридическим лицом в США».

Правозащитные организации и другие структуры, работающие с иммигрантами, отреагировали на новый указ Трампа незамедлительно и преимущественно негативно.