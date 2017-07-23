8 погибших в Техасе – возможно, это жертвы торговли людьми

Полиция Техаса сообщила, что в грузовой фуре, стоявшей на парковке у супермаркета Walmart в городе Сан-Антонио, были обнаружены тела восьми человек.

Шеф пожарной службы Сан-Антонио Чарльз Худ сообщил, что в грузовике находились, по меньшей мере, 28 человек, включая детей. 17 из них находились в критическом состоянии из-за жары. Худ сообщил CNN что у некоторых пострадавших произошли необратимые повреждения головного мозга.

По словам Худа, люди не пережили бы еще одну ночь в грузовике. В Сан-Антонио установилась жаркая и сухая погода.

Кондиционер автомобиля-рефрижератора не работал.

Худ сообщил, что водитель фуры был арестован.

Люди были обнаружены после-того как кто-то из грузовика попросил у сотрудника Walmart воды. Сотрудник передал воду, после чего вызвал полицию, чтобы она провела проверку.

Шеф полиции Уильям Макманус сообщил, что правоохранители расследуют инцидент как возможный случай торговли людьми и назвал ситуацию «ужасной трагедией».

Полиция Сан-Антонио сообщила, что камеры слежения супермаркета засняли, как к грузовику подъехали машины и увезли несколько человек. Это произошло до уведомления властей.

Шеф полиции сообщил, что об инциденте были проинформированы федеральные иммиграционные службы.

Сан-Антонио находится в нескольких часах езды от мексиканского штата Нуэво-Леон.