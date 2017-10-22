Тиллерсон призвал Ирак и Саудовскую Аравию укреплять двусторонние отношения

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в воскресенье выступил за улучшение связей между Саудовской Аравией и Ираком для противодействия растущей военной напористости Ирана в регионе.

Тиллерсон, принимающий участие в первом заседании Координационного комитета Саудовской Аравии и Ирака в Эр-Рияде, заявил саудовскому королю Салману и премьер-министру Ирака Хайдеру Абади, что улучшение отношений между сторонами продемонстрировало «большой потенциал». В качестве примера он упомянул возобновление работы крупного пограничного перехода между двумя странами и возобновление прямого авиасообщения между Багдадом и Эр-Риядом.

«Оба события представляют начало того, что, как мы надеемся, станет серией еще более осязаемых действий по улучшению отношений и укреплению сотрудничества по множеству вопросов, – сказал Тиллерсон. – Расширение отношений между королевством и Ираком имеет жизненно важное значение для укрепления нашей коллективной безопасности и процветания, в чем мы очень заинтересованы».

Глава американской дипломатии заявил, что США «признательны за этот прогресс и призывают вас расширять эти жизненно важные отношения ради стабильности региона. США готовы поддерживать дальнейшее сотрудничество между Саудовской Аравией и Ираком, и мы поздравляем вас».

«В нашем регионе мы сталкиваемся с серьезными проблемами в виде экстремизма, терроризма и попыток дестабилизировать наши страны, – сказал король Салман. – Мы подтверждаем нашу поддержку единства и стабильности нашей братской страны – Ирака».

Абади выразил одобрение «бурно развивающихся отношений между двумя братскими странами».

«Мы открыты, и мы хотим уйти от прошлого. Регион не может мириться с дальнейшими расколами. Вмешательство других стран во внутренние дела должно прекратиться», – добавил он.

Отчуждение между преимущественно шиитским Ираком и возглавляемой суннитами Саудовской Аравией началось несколько десятилетий назад, когда в 1990 году иракский диктатор Саддам Хусейн вторгся в Кувейт. Спустя четверть века, в 2015 году, Саудовская Аравия открыла свое посольство в Багдаде. В феврале в Ираке побывал саудовский министр иностранных дел, после чего состоялось открытие пограничного перехода и возобновление полетов между двумя странами.

Несмотря на это, отношения между Саудовской Аравией и Ираком осложняются из-за военных действий Ирана в регионе. Поддерживаемые Тегераном ополченцы сыграли важную роль в оказании помощи иракским силам безопасности, вытеснивших курдские силы из богатого нефтью города Киркук несколько дней назад. Иранские ополченцы также поддерживали вытеснение «Исламского государства» из Ракки на севере Сирии – самопровозглашенной столицы религиозного халифата джихадистов.

Несмотря на успех Тиллерсона в укреплении саудовско-иракских отношений, он не питал больших надежд на прекращение четырехмесячного дипломатического противостояния между Саудовской Аравией и других арабских государств с Катаром.

Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Египет разорвали отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и сближении с Ираном. Катар отвергает эти обвинения.

«У меня нет больших ожиданий, что это удастся урегулировать в ближайшее время», – заявил Тиллерсон до поездки в Эр-Рияд.

Позднее в воскресенье Тиллерсон отправился в Доху, где он проведет переговоры с лидерами Катара. После этого он посетит Пакистан, Индию и Швейцарию.