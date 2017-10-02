Президент США встретился с премьер-министром Таиланда

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, пришедший к власти в результате военного переворота в 2014 году и отказывающийся восстановить демократический режим в стране, удостоился редкой чести побывать с визитом в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп и первая леди в понедельник приветствовали премьер-министра и его супругу в Белом доме, после чего два лидера провели переговоры в Овальном кабинете.

«Наши отношения в сфере торговли становятся все более важными, и это – прекрасная страна для ведения торговли», – сказал Трамп. Обращаясь к лидеру Таиланда, он добавил: «Думаю, что мы постараемся продавать вам побольше».

Несколько дней назад таиландский суд заочно приговорил бывшего премьер-министра страны Йинглак Чинават к пяти годам тюрьмы за преступную халатность.

Правозащитные организации и США крайне критически отзывались о вмешательстве военных в политику Таиланда, заявляя, что в стране ущемляются права человека и демократические свободы. Прают Чан-Оча настаивает, что эти действия были необходимы для стабилизации страны.

Официальный представитель Госдепартамента Катрина Адамс в понедельник заявила, что власти США «регулярно обращаются к властям Таиланда как с частными, так и с публичными призывами обеспечить соблюдение прав человека и фундаментальных свобод в соответствии с международными обязательствами Таиланда». По ее словам, дипломаты по-прежнему обеспокоены продолжающимися ущемлениями свободы слова и собраний в стране.

Президент Трамп пригласил Праюта Чан-Оча посетить Вашингтон в апреле этого года, вскоре после того, как обратился с аналогичным приглашением к президенту Филиппин Родриго Дутерте – еще одному лидеру, который подвергается международной критике в связи с нарушениями прав человека.

Трамп планирует отправиться в Азию в следующем месяце, чтобы посетить политические и экономические саммиты во Вьетнаме и на Филиппинах. В программу его поездки также входят Япония, Южная Корея и Китай.