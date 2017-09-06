Опрос: американцы расходятся во взглядах, но едины в любви к своей стране

Несмотря на глубинные политические противоречия в США, американцы в большинстве своем не хотели бы жить ни в какой другой стране, свидетельствует опубликованный в среду опрос Wall Street Journal/NBC News.

Обследование, посвященное существующим в обществе тенденциям, выявило расхождения во взглядах по таким вопросам, как культура, экономика и будущее страны, однако большинство респондентов сошлись в одном: Америка – достойное место для жизни.

Согласно результатам опроса, 28 процентов респондентов назвали Америку лучшим местом для жизни, а еще 54 процента – одним из лучших или выше среднего. Лишь 18 процентов опрошенных поставили своей стране оценку «средне» или «ниже среднего».

Более трети респондентов, 35 процентов, считают, что у их детей жизнь будет лучше, чем у низ самих. Таких показателей не было с 2001 года. При этом 49 процентов чувствуют уверенность в завтрашнем дне. В 2014 году, когда американцам в последний раз задавали этот вопрос, уверенность отмечали лишь 21 процент респондентов.

57 процентов опрошенных считают состояние экономики в своем регионе хорошим или отличным, 30 процентов – удовлетворительным. Лишь 13 процентов пожаловались на плохое состояние экономики.

Хотя опрос показал, что американцы в целом оптимистично оценивают будущее своей страны, результаты также свидетельствуют, что политические разногласия усиливаются и касаются не только сугубо политики.

Подавляющее большинство респондентов назвало страну либо полностью разобщенной (21 процент), либо преимущественно разобщенной (59 процентов), и лишь 20 процентов назвали американское общество полностью или преимущественно сплоченным.

По таким вопросам, как контроль над оборотом оружия, наблюдается четкий раскол между противоположными сторонами политического спектра. По данным опроса, среди республиканцев 77 процентов обеспокоены тем, что правительство слишком сильно ограничит права на оружие, и лишь 18 процентов волнуются, что власти сделают недостаточно. У демократов результаты почти полностью противоположные: 24 и 71 процент соответственно.

64 процента респондентов считают, что иммиграция укрепляет страну, и лишь 28 процентов убеждены в обратном. Опрос выявил существенный сдвиг общественного мнения по проблеме иммиграции по сравнению с 2005 годом: тогда 41 процент опрошенных считали, что иммиграция идет на пользу стране, 28 процентов – что вредит.

За этот сдвиг почти полную ответственность несут демократы: в 2005 году в пользу иммиграции высказались 45 процентов демократов, в 2017 – 81 процент.

Опрос также показал, что 55 процентов респондентов довольны социальными изменениями, которые делают американское общество более многообразным, тогда как у 24 процентов эти изменения вызывают дискомфорт.

Эти показатели также напрямую связаны с партийными предпочтениями: среди демократов изменения в обществе устраивают более 75 процентов респондентов, среди республиканцев – менее трети.