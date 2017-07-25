Палата представителей: голосование по санкциям против России

Палата представителей во вторник может одобрить новые санкции против России в связи с ее вмешательством в прошлогодние президентские выборы – и в то же время предоставить Конгрессу полномочия контролировать любые попытки президента Трампа смягчить санкции в отношении Москвы.

Сенат подавляющим большинством голосов уже одобрил свою версию этого законопроекта. В обеих палатах Конгресса законодатели призывают ввести 30-дневный период голосования по любой попытке Трампа смягчить санкции в отношении России, в том числе решение экс-президента Барака Обамы о закрытии двух российских дипломатических объектов в США в ответ на вмешательство в выборы.

Трамп выступает против положения, которое помешает ему в одностороннем порядке смягчить санкции, в то время как он пытается наладить более дружественные отношения с российским президентом Владимиром Путиным. Пока неясно, подпишет он законопроект или наложит на него вето, рискуя довести дело до голосования в Конгрессе с целью обойти президентское вето. Как ожидается, в итоговой версии законопроекта также будут предусмотрены санкции в отношении Ирана и КНДР.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс в понедельник сказала журналистам: «Президент активно поддерживает санкции в отношении этих стран и хочет, чтобы они сохранились, однако в то же время хочет гарантировать, чтобы страна могла добиться выгодных договоренностей. И то, и другое очень важно для президента».

Сенат принял свою версию законопроекта 98 голосами против 2. В Палате представителей законопроект, как ожидается, поддержат по меньшей мере две трети законодателей, что гарантирует защиту от вето. Прежде, чем законопроект будет направлен на подпись Трампу, законодателям в обеих палатах необходимо будет устранить разночтения в своих законопроектах.

Проявив редкое по вашингтонским меркам единодушие, республиканцы и демократы в минувшие выходные достигли договоренности по законопроекту.

Голосования по санкциям проходят на фоне расследований российского вмешательства в выборы, проводившегося, по мнению американской разведки, по личному распоряжению Путина, что он сам отрицает.

Трамп пренебрежительно отзывается о многочисленных расследованиях российского вмешательства, призванного помочь ему выиграть выборы, и неоднократно называл эти расследования «охотой на ведьм». Однако законопроект обязывает его подать Конгрессу отчет с изложением причин своего стремления смягчить или отменить любые санкции в отношении Москвы.

Новый директор Белого дома по связям с общественностью Энтони Скарамуччи, вторя Трампу, заявил в воскресенье на канале CNN: «История с Россией – полная выдумка и бессмыслица».

Скарамуччи, на прошлой неделе назначенный одним из ближайших советников Трампа, добавил, что президент по-прежнему не уверен, действительно ли Россия взломала компьютерные файлы в штаб-квартире Национального комитета Демократической партии и впоследствии опубликовала тысячи электронных писем на сайте WikiLeaks, чтобы ухудшить репутацию соперницы Трампа Хиллари Клинтон.

Несколько комитетов Конгресса допрашивают членов предвыборного штаба Трампа, пытаясь выявить возможные связи с российскими интересами. Спецпрокурор Роберт Мюллер также ведет уголовное расследование, цель которого – установить, вступал ли штаб Трампа в незаконный сговор с Москвой и пытался ли Трамп воспрепятствовать правосудию, когда уволил директора ФБР Джеймса Коми, возглавлявшего расследование по российскому делу до Мюллера.

