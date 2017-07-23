Законопроект о санкциях против России будет вынесен на голосование во вторник

Группа лидеров Конгресса от обеих партий достигла соглашения о новых санкциях против России в связи с ее вмешательством на президентских выборах в США в 2016 году и военной агрессией в Украине и Сирии, а также о мерах экономического воздействия на Иран и Северную Корею.

Президент США Дональд Трамп рассчитывал, что в документ будут внесены поправки, которые упростят для него процесс ослабления санкций против Москвы, однако законопроект их не содержит. Палата представителей вынесет его на голосование во вторник. Сенат уже одобрил свою версию законопроекта, но должен будет поддержать документ Палаты представителей, прежде чем его можно будет отправить на подпись президенту.

Пока неизвестно, как может отреагировать на законопроект Белый дом. Сотрудники аппарата президента, выступавшие в воскресных телепрограммах, выражали разные мнения о перспективах подписания законопроекта или наложения вето, которое может быть преодолено Конгрессом.

Новый директор Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи заявил телеканалу CNN: «Об этом нужно спросить президента Трампа. Предполагаю, что он примет решение в ближайшее время».

Пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс заявила АВС News, что «Белый дом поддерживает законопроект в его нынешней форме».

В документе указывается, что Трамп должен представить Конгрессу доклад, в котором указать причины для снятия или отмены санкций против Москвы, включая возвращение резиденций в Мэриленде и Нью-Йорке, которые российские дипломаты освободили по распоряжению президента Барака Обамы в декабре прошлого года в ответ на вмешательство на выборах.

Конгрессу дается, по меньшей мере, 30 дней для проведения слушаний и голосования по одобрению или отклонению запроса Трампа на ослабление санкций.

Работа над законопроектом ведется на фоне многомесячных расследований российского вмешательства на выборах, направленного на помощь Трампу. Несколько комитетов Конгресса опрашивают сотрудников предвыборного штаба Трампа; специальный прокурор Роберт Мюллер ведет уголовное расследование, пытаясь установить, вступал ли штаб в незаконный сговор с Москвой и препятствовал ли Трамп правосудию, увольняя директора ФБР Джеймса Коми, который возглавлял расследование до назначения Мюллера.

Трамп пытается отмахнуться от проводимых расследований. «История с Россией – это полная выдумка и чепуха», – заявил Скарамуччи.

В субботу республиканские и демократические законодатели объявили о достижении соглашения по оставшимся процедурным вопросам и внесении положения о санкциях против Северной Кореи в законопроект, одобренный Сенатом.

Законопроект Палаты представителей будет рассматриваться по ускоренной процедуре, требующей для одобрения две трети голосов, то есть большинства, необходимого для преодоления вето президента.

Законопроект, вероятно, будет одобрен до ухода Конгресса на августовские каникулы, что является редким случаем совместной работы двух партий в политически раздробленном Вашингтоне.

Председатель комитета Палаты представителей по международным делам Эд Ройс и лидер республиканского большинства палаты Кевин Маккарти заявили, что «законопроект, который будет вынесен на голосование Палаты представителей на следующей неделе, сфокусируется исключительно на этих странах и привлечет их к ответственности за их опасные действия».

Разведсообщество США пришло к выводу, что президент России Владимир Путин лично направлял вмешательство на выборах в США. Путин отвергает эти утверждения.