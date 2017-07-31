Сокращение дипперсонала США в РФ – крупнейшее в истории американо-российских отношений

Президент РФ Владимир Путин заявил в связи с принятым Москвой решением о сокращении числа дипломатов и других сотрудников посольства и консульств США в России, что до последнего времени Кремль не хотел предпринимать этого шага. «Мы довольно долго ждали, что, может быть, что-то изменится к лучшему, питали такую надежду, что ситуация как-то поменяется. Но, судя по всему, если она поменяется, то нескоро», – сказал Путин в интервью, переданном накануне по российскому телевидению.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, улучшение российско-американских отношений «лежит в русле проявления политической воли налаживания отношений, процессе реабилитации от обострения политической шизофрении» в Вашингтоне, однако пока две страны «далеки» от сближения.

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Напомним, что в соответствии с распоряжением президента РФ Владимира Путина, дипломатический состав США в России, сегодня составляющий 1200 человек, сократится на 755 человек. Это самое крупное единовременное сокращение штата посольства США в Москве и консульств в других городах России, хотя, вероятно, многие из сокращенных сотрудников окажутся российскими административно-техническими работниками. В результате сокращений число сотрудников и дипломатов в двух странах сравняется, составив 455 человек.

Госдепартамент США назвал указ Путина «вызывающим сожаление и ничем не спровоцированным», отметив, что продумывает свой ответ.

Вице-президент Майк Пенс во врем визита в Эстонию в понедельник заявил: «Мы надеемся на лучшие времена, лучшие отношения с Россией».

Конгресс США в прошлый четверг одобрил законопроект, предусматривающий санкции в отношении России, а также Ирана и КНДР. В пятницу российский МИД впервые анонсировал встречные меры, заявив, что санкции подтверждают «крайнюю агрессивность» США в международных делах.

Помимо резкого сокращения штата американской дипмиссии в России, Москва также лишила американских дипломатов доступа к двум объектам – дипломатической даче и складу.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в воскресном интервью ABC News заявил, что ответные меры пора было принять уже давно.

Президент США Дональд Трамп пока не подписал законопроект о санкциях, однако в Белом доме заявляют, что он это сделает.

Пока Конгресс в течение нескольких недель обсуждал законопроект, помощники Трампа возражали против положения, в соответствии с которым законодатели в течение 30 дней могут заблокировать любую попытку президента смягчить санкции в отношении России, в том числе и решение экс-президента Барака Обамы о закрытии двух российских дипломатических объектов и высылке 35 дипломатов в ответ на российское вмешательство в выборы.

Политические аналитики в США полагали, что Трамп, пытаясь наладить отношения с Путиным, может отменить введенные Обамой санкции, когда вступит в должность, однако он этого так и не сделал.

Первые месяцы президентства Трампа оказались омрачены многочисленными расследованиями российского вмешательства в выборы и возможного сговора между предвыборным штабом Трампа и Москвой. Также ведется расследование, призванное установить, пытался ли Трамп воспрепятствовать правосудию, когда отправил в отставку директора ФБР Джеймса Коми, возглавлявшего расследование до назначения спецпрокурора Роберта Мюллера.

Россия отвергает выводы американской разведки о том, что Путин лично распорядился вмешаться в американские выборы. Трамп называет расследования «охотной на ведьм» и попыткой демократов оправдать поражение Хиллари Клинтон.