В США ждут первых обвинений по делу о российском вмешательстве в выборы

Вашингтон ожидает предъявления первых уголовных обвинений, связанных с российским вмешательством на президентских выборах в США в 2016 году, хотя президент Дональд Трамп в воскресенье вновь назвал следствие «охотой на ведьм ради пагубной политики».

Несколько ведущих СМИ сообщили, что федеральное большое жюри одобрило обвинения в рамках расследования, возглавляемого специальным прокурором Робертом Мюллером. Обвинения могут быть обнародованы в понедельник, и подозреваемые могут быть взяты под стражу.

Пока неизвестно, против кого направлены обвинения и в чем они состоят. По решению федерального судьи они держатся в тайне.

Однако обвинения могут стать важной вехой в истории президентства Дональда Трампа. Он часто пренебрежительно отзывался о расследованиях связей между его предвыборным штабом и Россией, которые ведут Мюллер и комитеты Конгресса, называя их попыткой демократов объяснить его сокрушительную победу над соперницей – бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон.

«Уже все согласились, после многих месяцев столь дорогостоящих исследований, что не было никакого сговора между Россией и Трампом. Был сговор с [Хиллари Клинтон]!», – написал он в «Твиттере» на днях.

В воскресенье он заявил, что «никогда не видел такого гнева и единства республиканцев… относительно отсутствия расследования по Клинтон» в связи с финансированием ее штабом исследования о связях Трампа с Россией.

Исследование было инициировано консервативным сайтом Washington Free Beacon, но затем продолжено штабом Клинтон и Национальным комитетом Демократической партии. По оценкам Трампа, оно обошлось в 12 миллионов долларов. Для проведения расследования был нанят бывший офицер британской разведки. Результатом его работы стало «фальшивое досье», как назвал его Трамп, о его деловых связях с Россией, а также неподтвержденные утверждения о его контактах с московскими проститутками.

Трамп заявил, что республиканцы также возмущены отсутствием расследований в связи с урановой сделкой 2013 года, в результате которой Россия получила контроль над 20 процентами производства американского урана, предположительными связями этой сделки с взносами в благотворительный фонд Клинтон, а также ролью бывшего директора ФБР Джеймса Коми в расследовании дела о работе Клинтон с секретными документами на ее личном сервере электронной почты в ее бытность госсекретарем в 2009-2013 годах.

«Вместо этого они изучают липовый “сговор” между Трампом и Россией, которого нет, – написал Трамп. – Демократы используют эту ужасную (и вредную для нашей страны) охоту на ведьм ради пагубной политики, но республиканцы теперь дают такой отпор, как никогда раньше. Вина демократов и Клинтон столь велика, и факты посыпались наружу. Сделайте что-нибудь!»

Американская разведка в начале 2017 года пришла к выводу, что президент России Владимир Путин лично направлял кампанию, нацеленную на подрыв американской демократии и помощь Трампу на выборах. Но ни одно из многомесячных расследований пока не завершено и не пришло к каким-либо выводам, вопреки утверждениям Трампа.

Кроме расследования российского вмешательства Мюллер расследует возможное воспрепятствование правосудию со стороны Трампа при увольнении Коми, который возглавлял расследование ФБР по России до назначения Мюллера, бывшего директора ФБР.

Трамп заявил, что он думал «об этой истории с Россией», когда принимал решение об увольнении Коми в мае. На следующий день он хвастался российским официальным лицам, что увольнение Коми позволило снять «значительное давление». При этом он назвал Коми «сумасшедшим и просто чокнутым».

Однако через несколько дней заместитель генерального прокурора Род Розенстайн назначил Мюллера руководителем расследования. Этому предшествовало самоустранение от разбирательства генерального прокурора Джеффа Сешнса, серьезно огорчившее Трампа.

Правоведы предполагают, что первые обвинения могут быть вынесены периферийной фигуре в данном деле. Это объясняется обычной стратегией обвинения, при которой сначала собираются материалы против чиновников нижнего уровня, после чего внимание переносится на более известные фигуры.

Как сообщила телекомпания CNN, юристов работающих в команде Мюллера, в пятницу видели входящими в здание федерального суда в Вашингтоне, где большое жюри заслушивает свидетелей.

Мюллер, как предполагается, изучает действия двух ключевых сотрудников предвыборного штаба Трампа. Один из них – бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн, уволенный Трампом менее чем через месяц после вступления в должность за сообщение ложных сведений вице-президенту Майку Пенсу и другим официальным лицам о его контактах с послом России в Вашингтоне. Другой – Майкл Манафорт, который короткое время был руководителем предвыборного штаба Трампа и также имел большие лоббистские интересы в Украине и контакты с Россией.

Со стороны некоторых республиканцев зазвучали призывы к прекращению расследований, но один влиятельный республиканский законодатель, конгрессмен Трей Гауди, заявил Fox News в воскресенье, что он будет призывать однопартийцев дать Мюллеру «шанс сделать свою работу».

«Он не сделал ничего, что пошатнуло бы доверие к нему, и он довольно аполитичный человек», – сказал Гауди, отметив, что он выступает против сокращения финансирования расследования Мюллера.

Председатель комитета Палаты представителей по надзору над правительством, Гауди на прошлой неделе открыл расследование по Коми и разбирательству ФБР об использовании Клинтон личного сервера электронной почты.