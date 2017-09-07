Трамп-младший дает показания о российском вмешательстве в выборы

У участников проводимого Конгрессом расследования российского вмешательства в предвыборную кампанию прошлого года – немало вопросов к Дональду Трампу-младшему. И в частности – по поводу его встречи с юристом Натальей Весельницкой, связанной с Кремлем и стремившейся передать членам команды Трампа «компрометирующую информацию» о его сопернице – демократическом кандидате Хиллари Клинтон.

Трамп-младший, в настоящее время участвующий в управлении огромной бизнес-империей президента Трампа, стал ключевой фигурой целого ряда расследований, проводимых в Вашингтоне. Некоторые из них осуществляются комитетами Конгресса; одновременно спецпрокурор Роберт Мюллер (в прошлом – директор ФБР) ведет криминальное расследование.

В центре внимание следователей – встреча, состоявшаяся в июне 2016 года в Trump Tower. Трамп-младший организовал эту встречу в разгар предвыборной кампании. Вместе с мужем своей сестры Джаредом Кушнером, в настоящее время занимающим в Белом доме пост советника президента, и тогдашним менеджером предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом он встретился с Натальей Весельницкой, которую характеризуют как юриста, связанного с российскими госструктурами. Это произошло после того, как человек, выступавший в качестве посредника, сообщил Трампу-младшему, что Весельницкая располагает информацией, способной «скомпрометировать Хиллари», – в рамках поддержки, которую Россия и ее правительство оказывали Трампу в ходе выборов.

«Мне это нравится», – ответил Трамп-младший, давая согласие на встречу.

И Кушнер, и Трамп-младший впоследствии заявили, что российский юрист не располагала информацией, способной повредить Клинтон, и что беседа быстро превратилась в дискуссию по поводу программы усыновления российских детей, которую Москва отменила в отместку за принятия в США закона, направленного против тех, кто нарушает права человека в России.

Сотрудники аппарата сенатского Юридического комитета допрашивают Трампа-младшего за закрытыми дверями, однако возможно, что и ему, и Манафорту придется выступить перед сенаторами на открытых слушаниях.

Ожидается, что Трамп-младший даст показания и сенатскому Комитету по разведке, также расследующему российское вмешательство в выборы.

Мюллер ведет расследование по вопросу о том, имело ли место препятствование правосудию со стороны президента Трампа при увольнении Джеймса Коми с поста директора ФБР в момент, когда он руководил расследованием российского вмешательства в выборы.

Вскоре после увольнения Коми Трамп сказал телеведущему Лестеру Холту, что думал об «этом русском деле», когда принимал решение о смещении с должности директора ФБР. Эти слова шли вразрез с его прежними объяснениями.

Трамп неизменно отрицал сговор с Россией в ходе предвыборной кампании. Он не раз говорил, что заявления о российском следе в американских выборах и проводимые расследования на этот счет – не что иное как попытки демократов объяснить победу Трампа над Клинтон.