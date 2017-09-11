Шэннон и Рябков встретились в Хельсинки

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков призвал США прекратить разрушать американо-российские отношения и начать поиск пути решения проблем, существующих между двумя странами.

Как отмечается в заявлении, распространенном внешнеполитическим ведомством России по итогам состоявшейся в понедельник в Хельсинки встречи замгоссекретаря США Томаса Шэннона и Сергея Рябкова, «Мы призываем прекратить разрушать российско-американские отношения и… начать поиск решения проблем, возникших не по нашей вине», – отмечается в заявлении МИДа РФ по итогам встречи.

Шэннон прибыл в Финляндию ранее в понедельник для переговоров со своим российским коллегой, призванных смягчить напряженность в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

Ранее в этом году Шэннон встречался с Рябкoвым для обсуждения многочисленных проблем в двусторонних американо-российских отношениях.