Глава Национальной разведки: Россия все агрессивнее действует в киберпространстве

Руководители американских спецслужб уверены, что Москва не собирается отказываться от агрессивной стратегии в киберпространстве и намерена продолжать операции против Соединенных Штатов.

«Россия явно использует более агрессивные методы поведения в киберпространстве, увеличивая количество операций по кибершпионажу, и затем распространяя информацию, полученную в результате взломов (компьютерных сетей», – заявил в среду директор Национальной службы разведки Дэн Коутс.

Коутс не стал уточнять, какие именно «цели» выбирает Россия для своих киберопераций, но предупредил, что все большее число игроков пытается повлиять на общественное мнение в разных странах.

«(Наши) противники используют Интернет, применяя «эффект эха», когда информация, идеи или сообщения усиливаются за счет повторения, – сказал он, выступая на конференции Billington CyberSecurity Summit в Вашингтоне. – Их цель – посеять в нашем обществе недоверие к нашим институтам или спровоцировать насилие во имя единства».

По словам главы Национальной службы разведки, основной целью хакеров все чаще становятся предприятия оборонно-промышленного комплекса в США.

«Подобные вторжения, даже если их целью является хищение (данных) или шпионаж, могут привести к серьезным и даже катастрофическим последствиям, если противник допустит ошибку, пытаясь провести небольшую кибер операцию против Соединенных Штатов», – сказал Коутс.

В совместном докладе, выпущенном в январе этого года, ведущие разведслужбы США пришли к выводу, что президент РФ Владимир Путин лично санкционировал проведение беспрецедентной «кампании вмешательства» с целью поддержки Дональда Трампа в ходе предвыборной гонки 2016 года.

Одержав победу на выборах, Трамп неоднократно подвергал сомнению эти выводы, периодически заявляя, что не существует весомых улик, свидетельствующих о причастности России к этим действиям.

Тем не менее, на прошлой неделе, внутреннее расследование, проведенное «Фейсбуком», позволило установить, что владельцы 470 связанных с Россией страниц в социальной сети оплатили размещение нескольких тысяч политических рекламных объявлений во время президентской кампании прошлого года.

«Фуйсбук» также пояснил, что дальнейшее расследование позволило выявить, что еще 2 200 таких объявлений «могли быть созданы в России», «включая объявления, которые были куплены аккаунтами, связанными с IP-адресами в Соединенных Штатах, но использующими в настройках русский язык».

Все эти страницы временно блокированы.

Заместитель главы сенатского комитета по делам разведки, демократ Марк Уорнер заявил, выступая на конференции по безопасности на прошлой неделе, что эта информация может быть «лишь верхушкой айсберга». По его мнению, Россия также может проводить активные операции и в других соцсетях, включая «Твиттер» и «Гугл».