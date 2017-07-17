РФ требует вернуть дипсобственность, арестованную в ответ на вмешательство в выборы

Россия потребовала в понедельник, чтобы США вернули ей два объекта дипломатической собственности, к которым был закрыт доступ в прошлом году после того, как американская разведка пришла к выводу, что Москва вмешивалась в президентские выборы

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ситуацию с дипломатической собственностью в штатах Нью-Йорк и Мэриленд «грабежом средь бела дня».

В декабре, меньше чем за месяц до окончания срока своих полномочий, тогдашний президент США Барак Обама закрыл объекты и выслал из страны 35 российских дипломатов, обвиненных в шпионаже. Это было сделано в ответ на российское вмешательство в выборы, которое Москва отрицает.

Россия не стала принимать ответных мер, однако на прошлой неделе Лавров заявил, что, если Вашингтон не решит этот вопрос, Москва «будет вынуждена принять ответные меры» – возможно, заблокировав доступ к даче и складу, которыми пользуются сотрудники посольства США в Москве.

В Вашингтоне ходили слухи, что президент Трамп вскоре после вступления в должность вернет России арестованное имущество, однако он этого не сделал.

В США уже несколько месяцев ведутся расследования по делу о возможном сговоре между Россией и предвыборным штабом Трампа с целью помочь ему победить. Также ведется расследование, призванное установить, пытался ли Трамп воспрепятствовать правосудию, отправив в отставку директора ФБР Джеймса Коми, который возглавлял расследование по российскому делу. Впоследствии, несмотря на возражения Трампа, уголовное расследование было поручено возглавить другому бывшему директору ФБР Роберту Мюллеру.

Вопрос о российской дипломатической собственности – в повестке встречи заместителя госсекретаря США Томаса Шэннона и заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, назначенной на понедельник. Лавров в ходе визита в Беларусь заявил, что «антироссийские настроения» в США ставят под сомнение возможность сотрудничества между Москвой и Вашингтоном по международным вопросам.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, выступая перед журналистами в Москве, заявил: «Мы уже отмечали, что считаем абсолютно неприемлемым какое-то обусловливание возвращения дипсобственности. Мы считаем, что она должна быть возвращена без каких-либо условий».

По словам Пескова, президент РФ Владимир Путин, который, по мнению американской разведки, лично отдал приказ о вмешательстве в американские выборы, «достаточно однозначно» поставил вопрос о закрытых объектах при встрече с Трампом на полях саммита «Большой двадцатки» в Германии.

По словам пресс-секретаря Кремля, Россия по-прежнему надеется, что «какая-то политическая мудрость и политическая воля будет проявлена нашими американскими коллегами», и дипсобственность будет возвращена в пользование россиян.