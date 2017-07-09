Тиллерсон направляется в Кувейт – урегулировать кризис вокруг Катара

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в понедельник прибывает в Кувейт, чтобы помочь достичь соглашения между Катаром и его соседями по Персидскому заливу.

Кувейт пытается выступить посредником в урегулировании конфликта между маленькой монархией на Аравийском полуострове и соседними странами, но пока его усилия не привели к успеху.

В конце июня Тиллерсон встречался с руководством Катара и Кувейта в попытке положить конец эскалации противостояния, но, судя по всему, его приезд в Кувейт означает, что он готов принять более практическое участие в этой работе. Госсекретарь подчеркнул необходимость проявления сдержанности всеми сторонами ради продуктивных дипломатических дискуссий.

Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Египет ввели торговое и дипломатическое эмбарго против Катара. Возглавляемая Саудовской Аравией группа приостановила все отношения с Катаром и обвинила эту богатую нефтью страну в поддержке экстремистских организаций и дестабилизации региона. Катар отвергает эти обвинения.

Упомянутые страны Персидского залива также не проявляют готовности ослабить свои требования из 13 пунктов, включающие призыв к Катару понизить статус отношений с Ираном и закрыть финансируемый Катаром телеканал «Аль-Джазира».

«Мы полагаем, что это потенциально может тянуться неделями. Может тянуться месяцами», – заявила на днях пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нойерт, имея в виду споры между странами Персидского залива.

После поездки в Саудовскую Аравию, первую страну, которую он посетил в качестве президента, Дональд Трамп выступил с комментарием по поводу кризиса вокруг Катара, но его позиция заметно контрастировала с заявлениями госсекретаря.

«Государство Катар, к сожалению, исторически финансировало терроризм на очень высоком уровне, – заявил Трамп в июне, – и в связи с этим члены Совета сотрудничества стран Персидского залива объединились и обратились ко мне по поводу противостояния Катару в связи с его поведением».

После того, как Саудовская Аравия и ее соседи ввели наземную, воздушную и морскую блокаду Катара, Иран и Турция пообещали помочь катарской стороне пережить дипломатический кризис.

«Наша роль состоит в том, чтобы побудить стороны вынести свои проблемы для обсуждения за столом переговоров, четко сформулировать их, чтобы эти проблемы можно было рассмотреть и запустить процесс урегулирования, для того, чтобы покончить с этим», – говорится в заявлении Тиллерсона.

В Катаре находится авиабаза «Аль-Удейд» – крупнейшая американская военная база в регионе. В то же время в Бахрейне, который является союзником Саудовской Аравии в противостоянии с Катаром, базируется 5-й флот США.