The Washington Post: число людей, застреленных полицейскими в США, не снижается

Газета The Washington Post в рамках своего мониторингового проектаустановила, что число людей, застреленных полицейскими в США, в первом полугодии 2017 года практически не изменилось по сравнению с двумя предыдущими годами.



По данным газеты, за первые шесть месяцев этого года полицейские застрелили 492 человека.Чаще всего огонь открывался по белым мужчинам, имеющим при себе огнестрельное или другое оружие.Четверть убитых страдали психическими расстройствами. Чернокожие мужчины составили около 25 процентов убитых, хотя они представляют лишь 6 процентов населения США.



The Washington Post начала отслеживать случаи стрельбы полицейских после убийства Майкла Брауна в Фергюсоне, штат Миссури, в 2014 году.



Несмотря на протесты и призывы к реформированию политики департаментов полиции, общее количество смертей не снизилось.



Издание также отмечает, что количество полицейских, убитых при исполнении служебных обязанностей, остается на одном и том же уровне последние два года.



