США ввели санкции против Северной Кореи за нарушения прав человека

Соединенные Штаты в четверг внесли в черный список семерых северокорейских чиновников и три государственных юридических лица, замешанных в нарушениях прав человека, которые названы «одними из самых серьезных в мире».

Госдепартамент и Министерство финансов ввели экономические санкции в отношении представителей органов военной безопасности, трудовых ведомств и дипломатических объектов, а также ведомств, занимающихся организацией принудительного труда в других странах, где северокорейские рабочие вынуждены работать бесплатно, в то время как их зарплаты направляются стесненному в финансах правительству.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что «санкции направлены против северокорейских военных и представителей режима, замешанных в вопиющих нарушениях прав человека». «Мы также ввели санкции в отношении северокорейских финансовых посредников, которые пытаются удержать режим на плаву за счет вливания иностранной валюты, заработанной принудительным трудом».

Официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт заявила, что в Северной Корее имеют место и такие нарушения прав человека, как внесудебные казни, пытки, продолжительные необоснованные задержания, а также изнасилования, принудительные аборты и другие виды сексуального насилия.

«Многие из нарушений прав человека, совершаемые в стране, направлены на поддержание оружейной программы режима, в том числе принудительный труд в формате массовой мобилизации, перевоспитание в трудовых лагерях и трудовые контракты в других странах. Тысячи северокорейцев ежегодно отправляют работать за границу в рабских условиях, чтобы они зарабатывали деньги для режима», – отметила она.

Нойерт также заявила: «Попытки режима ограничить свободу передвижения своих граждан, их право покидать страну и доступ к информации, распространяются далеко за пределы суверенных границ страны. Правительство отправляет своих агентов за рубеж с целью слежки за деятельностью северокорейцев в других странах и принудительной репатриации лиц, которые пытаются получить убежище за рубежом».

Тем временем специальный докладчик ООН по Северной Корее Охеа Кинтано представил доклад, содержащий сходные выводы. Согласно его оценкам, в стране происходят «систематические и серьезные нарушения» прав человека. Пхеньян не разрешил Кинтано лично следить за ситуацией с правами человека в стране, однако, по его словам, он беседовал с очевидцами нарушений.

При этом он предупредил, что многочисленные санкции ООН в отношении Северной Кореи, призванные блокировать развитие ее ядерной программы, «могут оказать губительно воздействие на гражданское население».

Он призвал мир к «конструктивному взаимодействию» с КНДР, хотя признал, что такая рекомендация может быть встречена без особой теплоты.

Между тем президент США Дональд Трамп в ноябре отправится в турне по пяти странам Азии, включающее Южную Корею, Китай и Японию. Трамп планирует провести с лидерами стран региона переговоры о ситуации с Северной Кореей, которая продолжает нарушать резолюции ООН, запрещающие проведение дальнейших ядерных и ракетных испытаний.