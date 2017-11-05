Пентагон: найти и уничтожить ядерный арсенал Северной Кореи можно лишь путем наземного вторжения

США могут установить истинные объемы северокорейских ядерных арсеналов и уничтожить их только с помощью наземного вторжения, считают в Пентагоне.

Военное ведомство поделилось этим выводом в письме законодателям, которые хотели узнать предполагаемые масштабы людских потерь при конфликте с Северной Кореей.

В своем письме контр-адмирал Майкл Дюмон из Объединенного комитета начальников штабов отметил, что секретный брифинг «был бы лучшим местом для обсуждения возможностей США и их союзников противостоять возможностям Северной Кореи по применению ядерного оружия и уничтожить ядерное оружие КНДР, хранящееся на подземных объектах на большой глубине».

Информацию запросили конгрессмены-демократы Тед Лью и Рубен Галлего.

В субботу 15 законодателей от Демократической партии и один республиканец опубликовали заявление в ответ на письмо Дюмона, которое было обнародовано в тот же день. В своем заявлении они отметили, что считают меры, необходимые для уничтожения арсенала КНДР, «крайне тревожными» и призвали президента Дональда Трампа прекратить выступать с легкомысленными заявлениями о напряженной ситуации вокруг Северной Кореи.

«Важно, чтобы люди понимали, как будет выглядеть война с ядерной державой», – заявил Лью корреспонденту газеты The Washington Post. По его словам, в первые дни войны может погибнуть около 300 тысяч человек, из которых более 100 тысяч могут быть американцами.

Галлего заявил, что законодатели «хотят убедиться в полной транспарентности и наличии всей информации о том, что может произойти, если наши гражданские лидеры допустят просчеты».