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Пхеньян ответил на угрозу Трампа «полностью разрушить» КНДР в случае атаки на США

Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо

По словам главы северокорейского МИДа, президент Трамп «зажег фитиль войны»

Министр иностранных дел КНДР заявил, что, угрожая «полностью уничтожить» Пхеньян в случае атаки с его стороны, президент США Дональд Трамп «зажег фитиль войны» на Корейском полуострове.

Трамп сделал это заявление, выступая перед Генеральной ассамблеей ООН в прошлом месяце.

«Можно сказать, что Трамп зажег фитиль войны против нас своим милитаристским и безумным заявлением в ООН», – заявил северокорейский министр иностранных дел Ли Ён Хо российскому информагентству ТАСС. Он добавил, что США «должны действовать разумно и прекратить провоцировать» Северную Корею.

В то время, как Трамп рассуждает о возможных военных ударах по Северной Корее, вооруженные силы США вместе с вооруженными силами Южной Кореи и Японии во вторник провели совместные ракетные учения на восточном и западном побережьях Корейского полуострова.

Тем временем Трамп встретился со своей командой экспертов по национальной безопасности, чтобы обсудить «варианты ответа на любую форму агрессии со стороны КНДР или, в случае необходимости, предотвращения ядерных угроз со стороны КНДР в адрес США и их союзников», сообщается в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Хакаби Сандерс.

«Я полагаю, что это касается предупреждения назревающей ядерной атаки со стороны КНДР», – считает эксперт по региональной безопасности из сеульского Университета Трой.

В ходе встречи президент прослушал брифинг министра обороны Джеймса Мэттиса и главы Объединенного комитета начальников штабов генерала Джозефа Данфорда, сообщают в Белом доме.

В этот момент в Японском и Желтом море стратегические бомбардировщики и истребители США и их союзников проводили учебные стрельбы.

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