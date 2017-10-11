Пхеньян ответил на угрозу Трампа «полностью разрушить» КНДР в случае атаки на США

Министр иностранных дел КНДР заявил, что, угрожая «полностью уничтожить» Пхеньян в случае атаки с его стороны, президент США Дональд Трамп «зажег фитиль войны» на Корейском полуострове.

Трамп сделал это заявление, выступая перед Генеральной ассамблеей ООН в прошлом месяце.

«Можно сказать, что Трамп зажег фитиль войны против нас своим милитаристским и безумным заявлением в ООН», – заявил северокорейский министр иностранных дел Ли Ён Хо российскому информагентству ТАСС. Он добавил, что США «должны действовать разумно и прекратить провоцировать» Северную Корею.

В то время, как Трамп рассуждает о возможных военных ударах по Северной Корее, вооруженные силы США вместе с вооруженными силами Южной Кореи и Японии во вторник провели совместные ракетные учения на восточном и западном побережьях Корейского полуострова.

Тем временем Трамп встретился со своей командой экспертов по национальной безопасности, чтобы обсудить «варианты ответа на любую форму агрессии со стороны КНДР или, в случае необходимости, предотвращения ядерных угроз со стороны КНДР в адрес США и их союзников», сообщается в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Хакаби Сандерс.

«Я полагаю, что это касается предупреждения назревающей ядерной атаки со стороны КНДР», – считает эксперт по региональной безопасности из сеульского Университета Трой.

В ходе встречи президент прослушал брифинг министра обороны Джеймса Мэттиса и главы Объединенного комитета начальников штабов генерала Джозефа Данфорда, сообщают в Белом доме.

В этот момент в Японском и Желтом море стратегические бомбардировщики и истребители США и их союзников проводили учебные стрельбы.