Мэттис поддержал Тиллерсона в вопросе о Северной Корее

Министр обороны США Джим Мэттис во вторник высказался против преувеличения критики президента Дональда Трампа в адрес госсекретаря Рекса Тиллерсона из-за позиции последнего по Северной Корее. По мнению Мэттиса, Тиллерсон не сильно отклонился от заданного Трампом курса, который подразумевает отсутствие переговоров до тех пор, пока не наступит подходящий момент.

«Президент Трамп очень четко проинструктировал и госсекретаря Тиллерсона, и меня, что мы будем… вести дипломатические усилия, в том числе различные инициативы с участием Китая, – сказал Мэттис на слушании в Сенате. – Я не вижу столь сильного отклонения, которое некоторые в этом усмотрели».

«Мы лишь пробуем почву – мы не ведем с ними переговоров – в соответствии с позицией президента, согласно которой не нужно с ними разговаривать, пока не наступит подходящий момент», – пояснил Мэттис.

Он добавил, что Пентагон «полностью поддерживает» усилия Госдепартамента по поиску дипломатического решения в ситуации с КНДР.

В субботу Тиллерсон сказал, что у США нет прямых дипломатических каналов, чтобы попытаться провести с Пхеньяном переговоры по поводу его ядерных и ракетных испытаний.

Трамп на следующий день сказал, что Тиллерсон «попусту тратит время», пытаясь вести переговоры с северокорейским лидером.

В серии твитов президент написал: «Побереги энергию, Рекс, мы сделаем то, что нужно сделать!»

Несмотря на комментарии Трампа, Белый дом в понедельник заявил, что президент по-прежнему доверяет Тиллерсону.