Трамп: Тиллерсон «теряет время», пытаясь вести переговоры с Северной Кореей

Президент США Дональд Трамп сказал, что заявил госсекретарю Рексу Тиллерсону, что тот «теряет время», пытаясь вести переговоры с северокорейским лидером.

«Экономь силы, Рекс, мы сделаем то, что нужно сделать!» – написал Трамп в «Твиттере» в воскресенье, вновь назвав северокорейского лидера Ким Чен Ына «Маленьким ракетчиком».

В субботу Госдепартамент сообщил, что Северная Корея не проявляет интереса к переговорам по ее ракетно-ядерной программе. Ранее Тиллерсон признал, что США находятся в прямом контакте с Пхеньяном.

«Представители Северной Кореи не проявляют никаких признаков того, что они заинтересованы или готовы к переговорам о денуклеаризации, – говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента Хизер Нойерт, – несмотря на заверения в том, что Соединенные Штаты не заинтересованы в содействии краху нынешнего режима, не стремятся к смене режима или ускорению процесса воссоединения полуострова».

Тиллерсон находился в Пекине в субботу, когда признал, что США открыли прямой канал связи с Пхеньяном и пытаются понять, заинтересовано ли правительство Ким Чен Ына в проведении переговоров об отказе от ядерного оружия.