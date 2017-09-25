Мэттис: угроза со стороны Пхеньяна – проявление «шокирующей» безответственности

Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо в понедельник заявил, что президент США Дональд Трамп объявил войну Северной Корее, и что Пхеньян оставляет за собой право принять контрмеры, в том числе сбивать американские стратегические бомбардировщики, даже если они будут находиться за пределами воздушного пространства страны.

«Весь мир должен четко запомнить, что это США первыми объявили войну нашей стране, – сказал Ли Ён Хо, выступая перед журналистами в Нью-Йорке. – Поскольку США объявили войну нашей стране, мы имеем полное право принять контрмеры, в том числе сбивать американские стратегические бомбардировщики, даже если они находятся за пределами воздушных границ нашей страны».

Ранее в понедельник министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что если Северная Корея исполнит свою (высказанную ранее) угрозу и проведет испытание водородной бомбы, то это будет проявлением «шокирующей» безответственности.

«Это было бы шокирующим проявлением безответственности по отношению к здоровью населения мира, стабильности, нераспространению», – сказал Мэттис журналистам перед поездкой в Индию и Афганистан.

В субботу министр иностранных дел Северной Кореи заявил, что его страна может провести испытание водородной бомбы над Тихим океаном.

Это заявление прозвучало после того, как на прошлой неделе северокорейские лидеры и президент США Дональд Трамп обменялись серией угроз на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Назвав северокорейского лидера Ким Чен Ына «ракетчиком» с самоубийственной миссией, Трамп в своей первой речи в ООН предостерег Пхеньян, заявив, что нынешний курс Северной Кореи приведет к полному ее уничтожению.

Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал Трампа «выжившим из ума стариком», поведение которого свидетельствует об «умственном расстройстве». Северокорейский министр иностранных дел на заседании Генассамблеи в пятницу также выступил с серией оскорблений в адрес Трампа, на которые президент ответил в «Твиттере».