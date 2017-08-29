Трамп о запуске северокорейской ракеты: «возможны все варианты»

Президент США Дональд Трамп заявил после очередного ракетного запуска в КНДР, что «возможны все варианты».

Северная Корея «продемонстрировала пренебрежение к своим соседям, ко всем членам ООН и к минимальным стандартам приемлемого международного поведения», говорится в заявлении Трампа, которое опубликовала пресс-служба Белого дома. «Угрозы и дестабилизирующие действия лишь усиливают изоляцию северокорейского режима в регионе и среди всех стран мира. Возможны все варианты».

Ракета, запущенная КНДР во вторник утром, пролетела над территорией Японии.

Президент Трамп после запуска побеседовал по телефону с главой японского правительства Синдзо Абэ, отметив, что КНДР представляет «серьезную и возрастающую прямую угрозу» для обеих стран.

«Президент Трамп и премьер-министр Абэ твердо намерены усиливать давление на КНДР и прилагать все усилия, чтобы убедить мировое сообщество делать то же самое», – заявили в Белом доме.

Ракета пролетела высоко над территорией Японии примерно через 10 минут после запуска, разделилась на три части и упала в Тихий океан, к востоку от острова Хоккайдо, сообщает правительство Японии.

Запуск положил конец месячному перерыву в ракетных испытаниях, который американские власти трактовали как проявление «сдержанности». Президент Трамп в связи с этим на прошлой неделе заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын «начинает нас уважать».