Вдова погибшего в Нигере военного заявила, что Трамп не мог вспомнить его имя

Вдова американского сержанта Ла Дэвида Джонсона, погибшего ранее в этом месяце в Нигере, рассказала, что президент Дональд Трамп, позвонив ей, чтобы принести соболезнования, «запинался, пытаясь вспомнить его имя», чем лишь расстроил ее еще больше.

Выступая в эфире программы «Доброе утро, Америка» на канале АВС, Мешия Джонсон заявила: «Именно это обидело меня больше всего, ведь раз мой муж сражался за нашу страну и рисковал жизнью ради страны, неужели нельзя запомнить его имя? От этого я еще больше расстроилась и еще больше плакала, ведь мой муж был прекрасным солдатом».

Спустя два часа после интервью Трамп опроверг слова вдовы, написав в «Твиттере»: «Я очень уважительно разговаривал с вдовой сержанта Ла Дэвида Джонсона и называл его имя без запинки с самого начала!»

По словам Джонсон, у которой в январе должен родиться третий ребенок, Трамп также заявил, что ее муж «знал, на что подписался». «Из-за этого я расплакалась. Меня разозлил его тон», – сказала вдова.

Содержание разговора Трампа со вдовой погибшего военнослужащего вызвало большой резонанс в США.

Трамп неоднократно выступал с нападками в адрес конгрессвумен от штата Флорида Фредерики Уилсон, давно дружившей с семьей Джонсон. Уилсон находилась в автомобиле вместе с Мешией Джонсон, когда позвонил Трамп, и слышала их разговор по громкой связи, после чего пересказала его. Вдова пояснила, что попросила водителя включить громкую связь, чтобы остальные присутствующие также услышали разговор.

«Все, что сказала мисс Уилсон, не выдумано, – заявила Джонсон. – Ее слова – на 100 процентов правда».

В минувшие выходные Трамп написал в «Твиттере»: «Полоумная конгрессвумен Уилсон – подарок для Республиканской партии и катастрофа для демократов. Смотрите на нее в действии и голосуйте за республиканцев».

В интервью Джонсон заявила, что хочет знать, почему «им потребовалось 48 часов, чтобы найти моего мужа, и почему мне нельзя было его увидеть». «Каждый раз, когда я просила увидеть мужа, мне не позволяли», – сказала она.

По ее словам, власти сказали, что тело сержанта Джонсона «сильно истлело». Он был убит вместе с тремя другими американскими военнослужащими на границе Нигера и Мали, предположительно в результате атаки боевиков «Исламского государства».

В выходные Джонсона похоронили, однако его вдова заявила: «Мне нужно было его увидеть, чтобы знать, что это мой муж. Они не показали мне ни его палец, ни руку. Я знаю тело своего мужа с головы до ног. Я не знаю, что в этой коробке. Она вообще может быть пустой. Мне нужно увидеть мужа. Я не видела его с тех пор, как он вернулся домой».

«Я не знаю, ни как, ни где он погиб – ничего», – добавила она. Минобороны США начало масштабное расследование инцидента, чтобы выяснить, каким образом Джонсон оказался вдали от остальных погибших военнослужащих.

Мешия Джонсон заявила, что ей нечего сказать Трампу по поводу его звонка, однако она планирует однажды рассказать своей будущей дочери, «каким замечательным был ее отец, каким прекрасным отцом он был, и что он погиб как герой».

