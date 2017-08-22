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Найдены останки моряков с корабля «Джон Маккейн»

Корабль ВМС США «Джон Маккейн»

Поиски пропавших без вести продолжаются

Командующий Тихоокеанским флотом США адмирал Скотт Свифт сообщил во вторник, что водолазы обнаружили останки моряков, служивших на судне «Джон Маккейн», которое столкнулось с коммерческим кораблем к востоку от Сингапура.

«Водолазам удалось найти некоторые останки в запечатанных каютах во время поисковой операции сегодня», – сказал Скотт на пресс-конференции в Сингапуре.

Он также заявил, что ВМС пытаются идентифицировать тело, обнаруженное военными моряками Малайзии, чтобы установить, был ли это один из 10 моряков, пропавших при столкновении. Поиски других пропавших без вести продолжаются.

В ВМС обещают применить «гораздо более агрессивный подход» при выяснении причин столкновения с нефтяным танкером неподалеку от Малаккского пролива, в результате которого корабль «Джон С. Маккейн» понес «существенный ущерб».

На опубликованных ВМС фотографиях видно огромное отверстие в боковой части судна, под ватерлинией. В заявлении Седьмого флота говорится, что в результате возникновения этого отверстия затопило некоторые спальные и рабочие помещения.

В связи с инцидентом ВМС объявили немедленную приостановку всех операций.

Глава военно-морских операций адмирал Джон Ричардсон пояснил, что пауза, которая продлится один или два дня, позволит командованию оценить ситуацию в целом, от поведения офицеров на капитанском мостике до рабочих условий на всем корабле.

«Есть какая-то проблема, которую мы не можем выявить», – сказал Ричардсон журналистам в Пентагоне в понедельник вечером, комментируя очередной инцидент. По его словам, пока нет никаких указаний на то, что кто-то спровоцировал столкновение намеренно.

Ричардсон также распорядился провести более масштабное расследование, чтобы выявить первопричины серии инцидентов в море. По его словам, к расследованию будут привлечены внешние эксперты, чтобы не упустить никаких деталей.

«Нам нужно разобраться с этим, – сказал он. – Очень горько, что приходится сталкиваться с этим снова».

Напомним, это уже второе столкновение корабля 7-го флота ВМС США в Тихом океане за последние два месяца. В июне семь моряков погибли при столкновении эсминца «Фицджеральд» с сухогрузом вблизи Японии.

Сенатор Джон Маккейн, в честь отца и деда которого назван корабль, в понедельник поддержал попытки ВМС в скорейшие сроки выявить первопричины проблемы: «Срочно необходимы более активные действия, чтобы выявить и исправить неполадки, вызвавшие недавние столкновения кораблей. Наши моряки, которые каждый день рискуют жизнями, в бою и в учении, заслуживают этого».

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