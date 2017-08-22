Найдены останки моряков с корабля «Джон Маккейн»

Командующий Тихоокеанским флотом США адмирал Скотт Свифт сообщил во вторник, что водолазы обнаружили останки моряков, служивших на судне «Джон Маккейн», которое столкнулось с коммерческим кораблем к востоку от Сингапура.

«Водолазам удалось найти некоторые останки в запечатанных каютах во время поисковой операции сегодня», – сказал Скотт на пресс-конференции в Сингапуре.

Он также заявил, что ВМС пытаются идентифицировать тело, обнаруженное военными моряками Малайзии, чтобы установить, был ли это один из 10 моряков, пропавших при столкновении. Поиски других пропавших без вести продолжаются.

В ВМС обещают применить «гораздо более агрессивный подход» при выяснении причин столкновения с нефтяным танкером неподалеку от Малаккского пролива, в результате которого корабль «Джон С. Маккейн» понес «существенный ущерб».

На опубликованных ВМС фотографиях видно огромное отверстие в боковой части судна, под ватерлинией. В заявлении Седьмого флота говорится, что в результате возникновения этого отверстия затопило некоторые спальные и рабочие помещения.

В связи с инцидентом ВМС объявили немедленную приостановку всех операций.

Глава военно-морских операций адмирал Джон Ричардсон пояснил, что пауза, которая продлится один или два дня, позволит командованию оценить ситуацию в целом, от поведения офицеров на капитанском мостике до рабочих условий на всем корабле.

«Есть какая-то проблема, которую мы не можем выявить», – сказал Ричардсон журналистам в Пентагоне в понедельник вечером, комментируя очередной инцидент. По его словам, пока нет никаких указаний на то, что кто-то спровоцировал столкновение намеренно.

Ричардсон также распорядился провести более масштабное расследование, чтобы выявить первопричины серии инцидентов в море. По его словам, к расследованию будут привлечены внешние эксперты, чтобы не упустить никаких деталей.

«Нам нужно разобраться с этим, – сказал он. – Очень горько, что приходится сталкиваться с этим снова».

Напомним, это уже второе столкновение корабля 7-го флота ВМС США в Тихом океане за последние два месяца. В июне семь моряков погибли при столкновении эсминца «Фицджеральд» с сухогрузом вблизи Японии.

Сенатор Джон Маккейн, в честь отца и деда которого назван корабль, в понедельник поддержал попытки ВМС в скорейшие сроки выявить первопричины проблемы: «Срочно необходимы более активные действия, чтобы выявить и исправить неполадки, вызвавшие недавние столкновения кораблей. Наши моряки, которые каждый день рискуют жизнями, в бою и в учении, заслуживают этого».