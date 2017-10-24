США не признают притеснения рохинджа в Бирме «этнической чисткой»

Власти США отказываются признать насилие по отношению к мусульманам-рохинджа в Мьянме (Бирма) этническими чистками, хотя более полумиллиона представителей этого меньшинства вынуждено было бежать в соседнюю Бангладеш.

Хотя многие сенаторы называли притеснения рохинджа этническими чистками в ходе посвященного конфликту слушания во вторник, представители Госдепартамента и USAID заявили, что не могут или не станут придерживаться этого обозначения.

«Это – этническая чистка, – заявил видный сенатор Бен Кардин, выступив в том же ключе, что и ряд его коллег и ООН, которая признала конфликт этнической чисткой в прошлом месяце. – Согласно определению комиссии ООН, этническая чистка – это обеспечение этнически однородного состава населения определенной территории путем применения силы или запугивания с целью изгнания представителей определенных групп населения из этого района».

Кардин, как и представители Госдепартамента, отметил, что администрация Трампа в настоящий момент рассматривает вопрос об официальном признании конфликта этнической чисткой.

Госдепартамент также призвал правительство Мьянмы (Бирмы) принять меры для разрешения конфликта, при этом пообещав стране поддержку США в процессе перехода к демократии.

«Правительство Бирмы, в том числе вооруженные силы страны, должно принять немедленные меры для обеспечения мира и безопасности, выполнить обязательства по обеспечению гуманитарного доступа в нуждающиеся районы, обеспечить безопасное и добровольное возвращение бежавших или перемещенных лиц в штат Ракхайн, а также заняться устранением первопричин систематической дискриминации в отношении рохинджа путем выполнения рекомендаций консультативной комиссии штата Ракхайн, которые включают обеспечение процесса получения гражданства. Мы готовы поддержать эти усилия», – говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента Хизер Нойерт.

Как заявили на прошлой неделе в ООН, с 25 августа из Мьянмы бежали в Бангладеш 589 000 рохинджа, спасающихся от насилия на фоне сообщений о сожжении целых деревень. Доступ в штат Ракхайн для гуманитарных организаций и журналистов резко ограничен.